La Saint-Erasme célébrée avec ferveur en mer et dans les rues d’Ajaccio

Comme chaque année, la fête de la Saint-Erasme a rassemblé une foule nombreuse dans les rues d’Ajaccio. Lancée officiellement mercredi dernier par l’association « Pescadori In Festa », la manifestation a rencontré un vif succès tout au long du week-end de l’Ascension, porté par une série de concerts. Ce lundi, la procession a réuni une foule dense composée de touristes, d’Ajacciens, mais aussi de nombreux élus municipaux, de membres des confréries de Corse-du-Sud, de sauveteurs en mer et des clubs de joutes venus de Marseille et de l’Estaque.



Après la messe célébrée par l’abbé Constant, le cortège s’est élancé depuis l’église Saint-Erasme, dans la vieille ville, au rythme de la fanfare municipale, en direction du port Tino Rossi. Là, plusieurs centaines de personnes ont embarqué à bord des navires mis à disposition par la compagnie Nave Va pour participer au traditionnel dépôt de gerbes en mer, en mémoire des pêcheurs disparus. « C’est un événement primordial pour nous, une fête mais aussi une tradition que nous faisons perdurer depuis des décennies », confie Xavier D’Orazio, premier prud’homme des pêcheurs d’Ajaccio. « Il y a une forte dimension religieuse, notamment lorsque l’on prend la mer pour déposer la gerbe. »



Les festivités se poursuivent cette semaine avec des animations destinées aux scolaires, des ateliers pour les enfants et plusieurs conférences, notamment avec Stareso et Stella Maris. « C’est important de sensibiliser tout le monde, et les jeunes en particulier, aux enjeux qui touchent les pêcheurs insulaires », souligne-t-il.