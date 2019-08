La SNSM de Propriano au secours de 10 personnes

Ils ont successivement secouru une vedette de 14 m qui présentait une importante voie d’eau sur le secteur de Olmeto-Plage, une vedette de 15 m qui était échouée sur Tizzano et recherché un baigneur disparu sur Tizzano.

Toutes ces missions coordonnées par le CROSS Corse ont mobilisées , la vedette de sauvetage SNS 130 et le SRA SNS 714 ainsi que les Patrouilleurs de Surveillance et de Sauvetage du Valinco (SNS 654) et du Sartenais ( SNS 2032).

Toutes les opérations se sont soldées par un franc succès, aucune victime n’est à déplorer .