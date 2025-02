La Poste de L’Île-Rousse ferme temporairement pour travaux

Le bureau de poste de L’Île-Rousse, situé route de Monticello, ferme ses portes du 13 février au 4 mars pour des travaux de modernisation. Réfection des sols, réagencement des espaces et installation de mobilier neuf : "cette transformation vise à améliorer l’accueil et le confort des usagers." indique la direction.



Un service limité pendant la fermeture

Durant cette période, les lettres et colis en attente pourront être retirés au Carré Pro de L’Île-Rousse, à proximité du bureau de poste, du lundi au vendredi de 9h30 à 15h30.



Pour les autres opérations postales et bancaires, les clients devront se rendre au bureau de poste de Calvi, ouvert :



Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00

: 8h30-12h30 / 13h30-17h00 Jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00

: 8h30-12h00 / 14h00-17h00 Samedi : 9h00-12h00



À noter que le distributeur automatique de billets ne sera pas approvisionné durant les travaux.