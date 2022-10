La Poste de Corse participe aux journées portes ouvertes France services jusqu'au 15 octobre

Ainsi, La Poste s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement des territoires qui fait écho à sa stratégie de contribuer à la modernisation de l’action publique.



Savoir +

La Poste de Piana

Tél 04.95.10.65.92

piana@france-services.gouv.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 et de 14h15 à 16 heures

Avec 391 bureaux de poste labellisés France services, dont 18 répartis sur l’Île de beauté, La Poste contribue à l’aménagement du territoire et à la pérennisation du lien social dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville.Ces lieux proposent un socle commun de services publics de 8 opérateurs (CAF, Pôle Emploi, CNAM, CNAV, MSA, ministère de l’Intérieur, Justice, DGFiP) en complément des activités postales habituelles.En Corse, un autre partenaire complète les opérateurs nationaux : centre d’information sur les droits des enfants et des familles (CIDFF).Avec ces services à la population, La Poste participe également à la réduction de la fracture numérique par la mise à disposition gratuite d’équipements connectés en libre-service (PC, scan, imprimante, tablettes …). Elle garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité grâce à la présence des chargés de clientèle référents France services.Afin d’augmenter la notoriété des services publics proposés au sein des bureaux de poste labellisés France services, La Poste organise des animations à l’occasion des journées portes ouvertes, autour des opérateurs présents et à destination de la population locale.Ces journées sont organisées à l’initiative de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), pilote national du réseau des 2 379 France services.Partout sur le territoire, les bureaux de poste labellisés France services participent à ces journées, et valorisent leurs actions au quotidien pour accompagner les Français dans leurs démarches administratives en ligne.18 structures « France Services » réparties en Corse au sein des bureaux de poste de : Sotta, Sari- Solenzara, Castello di Rostino, Bastia Place d’armes, Calacuccia, Vico, Patrimonio, Piana, Ventiseri, Calenzana, Luri, Cervione, Petreto-Bicchisano, Galeria, Penta Di Casinca, Murato, Venaco et Aleria.La Poste de Piana est ainsi mobilisée jusqu'au 16 octobre avec la proposition de divers ateliers.Après un premier atelier animé le 7 octobre par Marc Munoz directeur de lamission locale avec comme thème sensibilisation pour l’insertion professionnelle desjeunes entre 16 et 29 ans et celui de ce lundi 10 octobre animé par Jean-Michel Galanti, chef de centre des pompiers de Piana avec pour thème information et accompagnement aux outils numériques permettant d’accéder aux formations de premiers secours ou d’intégration au métier de pompier volontaire ou professionnel, succèdera la matinée du jeudi 13 octobre animée par Paule Jouant conseillère numérique au Pôle Emploi d’Ajaccio sur le thème "information sur les différentes démarches numérique à Pôle Emploi."Pour s’inscrire ou pour tout renseignement, rendez-vous auprès des deux chargées declientèle référentes « France Services » de Piana, Anne-Laure et Alexandra au 04.95.10.65.92 ou piana@france-services.gouv.frL’ensemble des 18 autres « France Services » de Corse participe également à cette semaine et accueille la population.