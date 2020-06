La Poste célèbre les 50 ans du GR20

Symboliquement, c’est près des deux points reliant ce sentier mythique, à Calvi et porto-Vecchio, que le bloc timbre sur le GR®20 sera dévoilé et émis en avant-première les 26 et 27 juin 2020.Le public aura par ailleurs la possibilité de recueillir sur les correspondancesle cachet philatélique créé spécialement pour marquer cet événement aussi bien à Calvi qu’à Porto-Vecchio.Ce sont les équipes de La Poste des secteurs des deux villes qui seront présentes pendant ces 2 jours. L’association philatélique « Philapostel Corse » sera présente également sur les2 sites.Le timbre est illustré par le parcours du GR® 20, qui va de Calenzana à Conca. Sur les contours du bloc, des éléments caractéristiques que l’on découvre en randonnant sur le sentier, que ce soit les aiguilles de Bavella rougeoyantes sous le soleil couchant, la passerelle de Spasimata suspendue à 15 mètres au-dessus de la rivière et longue de 31 mètres, vertigineuse ! Et les étonnantes pozzine du plateau du Cuscione qui donnent l’illusion de voir des morceaux de pelouse flotter sur une étendue d’eau. Elles font le bonheur des chevaux et autres animaux sauvages ! On découvre également au détour du chemin, le sorbier des oiseleurs et le crocus.À partir du lundi 29 juin 2020, il sera vendu dans les bureaux de poste insulaires et dans certains bureaux de poste sur le continent, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet www.laposte.fr/boutiquePour Calvi : Horaires : Vendredi 26 juin 8h30 – 17h30, Samedi 27 juin : 8h30-12h Lieu : à l’intérieur du bureau de poste – Boulevard WilsonPour Porto-Vecchio : Horaires : Vendredi 8h30 – 12h30 et 13h45 - 17h45 Samedi 27 juin : 8h30-12h et 14h00-17h00 Lieu : Parvis du bureau de poste - 4 Chemins, Les 4 Portes