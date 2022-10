La Nuit du droit, c’est ce mardi au tribunal judiciaire de Bastia

La Nuit du Droit a été créée par Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, en 2017. Elle se déroule chaque année le soir du 4 octobre, jour-anniversaire de la Constitution française de 1958, pour célébrer le Droit et mieux le faire connaître auprès des citoyens. Le Droit protège les libertés, garantit la sécurité juridique, permet le règlement pacifique des conflits… Pourtant, il est souvent mal connu du grand public. À cette occasion, les acteurs de la Justice se mobilisent en ouvrant leurs portes au public avec des manifestations inédites.



En Corse, au programme de cette 4e édition, ciné-débats, tables-rondes, et portes ouvertes.



A Bastia, le Palais de justice invite le public de 17 à 20 heures pour une Table ronde et un forum des métiers du droit, à destination des étudiants et lycéens du ressort.



A Ajaccio le Palais des congrès et de son Auditorium accueillent le public de 19h30 à 22h30 pour la projection-débat du film « La nuit du 12 » de Dominik Mol organisée par le Conseil départemental d’accès au droit de Corse de Corse du Sud, avec la participation du Tribunal judiciaire d’Ajaccio, le Barreau d’Ajaccio, en partenariat avec l’ARS de Corse.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles.