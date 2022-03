La Nuit de l'orientation fait son grand retour le 17 mars 2022 à Ajaccio

Les lycéens ont jusqu'au 29 mars inclus pour entrer leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Pour les aider à y voir plus clair parmi le large choix de formations offert, de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corse organise une nouvelle édition de la Nuit de l'orientation ce 17 mars au palais de congrès d'Ajaccio.



L’objectif de l’événement est d’accompagner et d’informer collégiens, lycéens, étudiants ainsi que leurs parents sur le plus large éventail de métiers et les possibilités de carrière.

Plusieurs rendez-vous animeront cette grande soirée, qui fait son retour en présentiel après une année en 100% digital, à cause de l'épidémie de Covid.



Le Speed Dating des Métiers

Des rencontres individuelles et dynamiques de courte durée (15 mn), comme un speed dating auront lieu entre les jeunes et les nombreux professionnels répartis dans 3 espaces métiers présents à la soirée. "Il s'agit de rendre concret l’exercice d’un métier par la présence de professionnels qui échangent en direct et en face-à-face sur leur profession" détaille la CCI dans ion communiqué.





S’orienter en s’amusant

Tout au long de la soirée la soirée se dérouleront des échanges individuels avec des spécialistes de l’orientation pour trouver sa voie. Des informations sur l’apprentissage, l’alternance seront également disponibles et Corsica Orientazione, l’outil Orientation de la Collectivité de Corse, sera aussi présenté aux jeunes.



​Lors de la dernière édition en presentiel, en 2019, l'événement avait attiré un millier de jeunes.





Bastia prendra le relais ce vendredi 18 mars.

rendez-vous pour les jeunes bastiais de 17 à 21 heures au musée.