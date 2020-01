La Méridionale : le STC interpelle les candidats aux municipales d'Ajaccio et de Bastia

"Vous vivons aujourd'hui une période sociale agitée, marquée, depuis plusieurs semaines, par de nombreuses mobilisations sur le thème de la réforme de retraites, au cours de laquelle notre organisation syndicale s'est mobilisée fortement au niveau local aux côtés d'autres organisations afin de refuser une réelle régression sociale.

Au niveau social, celte mobilisation n'est malheureusement pas la seule, bien d'autres nous préoccupent et ce, de façon récurrente.





Dans le domaine maritime en particulier, la situation est alarmante.

Afin d'avoir une bonne compréhension de la situation, il est besoin de faire un petit historique.

A la Méridionale, l'année passée a été émaillée de périodes d'incertitudes, et de craintes pour les personnels. A compter de février damier, les salaries de la Méridionale ont été confrontés à une situation sans précédent, qu'ils n'avalent jamais connu jusqu'à ce jour. .

La réponse à la DSP de raccordement (octobre 2019, 31 décembre 2020) a attribué les ports dAlacciu, Bastia A L'Ile-Rousse à la Corsica Linea et a décidé du caractère Infructueux pour les 2 autres ports de PortiVecchju et Pruprianu.

Cet appel d'offres a été relancé pour une mise en oeuvre au 1° février prochain. D'après les documents en notre possession, on s'achemine encore vers une infructuosité.



Depuis le 1° octobre dernier, fait important et sans précèdent, plus aucun bateau de la Méridionale ne dessert les ports des 2 grandes villes de Bastia et Alacclu, ce qui a occasionné un repositionnement des bateaux, 2 sur les lignes Marseille Porti Vecchju (sous bannière Corsica Linea) et Marseille Pruprianu et un sur une ligne et Italie depuis le début de cette année. En fin d'année dernière, l'Assemblée de Corse a validé la mise en place d'un nouveau système de gestion de la desserte maritime à compter du '1erjanvier 2021 avec la création d'une SEMOP, (Société d'Economie Mixte) à opération Unique), pour une durée de 7 années.





Cette SEMOP s'appuiera sur une réponse d'un opérateur ou d'un groupement de plusieurs opérateurs maritimes en qualité d'actionnaires privés qui auront à gérer l'ensemble des 5 dessertes entre Marseille et la Corse. A ses fins, des études de marché ont été réalisées par la CDC, courant 2019.

L'appel à participation prend effet dès le début de 2020, (date limite le 14 février), c'est à dire dés maintenant. C'est pour cela que notre organisation syndicale a déposé un préavis de grève au sein de la Compagnie maritime La Méridionale à compter du jeudi 9 janvier d'une durée illimitée afin de faire sonnera la situation extrêmement préoccupante et l'inquiétude grandissante des marins quant à leur devenir.





Contrairement à la DSP de raccordement, (ligne par ligne), la réponse à la SEMOP englobe l'ensemble des 5 lignes. Pour les salariés de la Méridionale, comme pour notre organisation syndicale, il est impératif qu'une offre commune, (Comice Linea-Méridionale) soit déposée pour la desserte en particulier sur les 2 ports principaux sur le schéma qui avait cours jusqu'au 30 septembre dernier. Un bateau de chaque compagnie en alternance dans chacun des 2 ports.

Sans cela, nous craignons une casse sociale sans précédent. Soyez persuadés que nous ne laisserons pas faire.

En votre qualité de candidats aux élections municipales de ces 2 villes, nous aimerions connaître votre positionnement sur ce sujet épineux. Dans l'attente de vous lire, veuillez croire en notre parfaite considération. "