La Maison de l'Architecture de Corse à la rencontre des habitants de l'Île

« Souvent l’architecture est assimilé à un caractère élitiste, nous voulons montrer qu’au contraire, tout le monde peut être concerné. » C’est ainsi que Michèle Barbé, présidente de la Maison de l'Architecture de Corse, résume en quelques mots la philosophie des « Rendez-vous » organisés par l’association.



Tout au long de l’été, et jusqu’à la fin de l’année, la Maison de l’Architecture ira à la rencontre des habitants de l’île, principalement des villages. L’objectif est d’échanger autour de leur vision du territoire. « À notre avis, il y a un changement de paradigme à mettre en oeuvre » explique Michèle Barbé, « au lieu que des personnes pensent à la place des habitants, il faut les questionner et savoir comment eux se projettent sur le territoire et poser les bonnes questions ». Et l’architecte dans tout cela ? « Il va trouver un fil conducteur et bâtir une sorte de petit scénario qui peut orienter ensuite l’opérationnel. »



Un premier évènement a déjà eu lieu le 26 Juin à Porto-Vecchio, à l’occasion de l’inauguration de l’Animu, la Médiathèque de Porto-Vecchio : un café citoyen autour de la problématique récurrente « Comment réparer le choc de la saisonnalité touristique ? ».