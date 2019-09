La Ligue de l’Enseignement de la Haute-Corse recrute des bénévoles pour "Lire et faire lire" les enfants

---

La Ligue de l’enseignement de la Haute-Corse recherche des bénévoles passionnés par les livres prêts à offrir un peu de leur temps pour sensibiliser les plus jeunes à la lecture ?Si vous êtes retraité(e) et âgé(e) d’au moins 50 ans et vous souhaitez lire des histoires à des enfants dans une démarche de plaisir, vous pouvez devenir lecteur bénévole de l’Association "Lire et Faire Lire".“Lire et faire lire” est un programme d’ouverture à la lecture et a pour objectif la solidarité intergénérationnelle. Des bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la lecture et de la littérature. Ils interviennent dans des structures éducatives comme des écoles, des crèches, des bibliothèques ou des centres de loisirs.Mis en œuvre par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales, “Lire et faire lire” est animé partout en France par des antennes départementales.La mission consiste à lire des histoires à des groupes d’enfants de 2 à 6 ans dans une démarche de plaisir, de partage et de découverte. L’association est animée par des coordinations qui accompagnent les bénévoles et assurent le lien avec les structures éducatives. Le lecteur bénévole est assuré gratuitement par l’association pour ses interventions et ses déplacements.Une réunion d’information Lire et Faire Lire est organisée le 23 septembre 2019 à 15 heures dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement de Haute-Corse à la Maison des Associations Espace Sant’Angelo de Bastia; Pour plus d’informations : Céline Bastelica 04.95.36.17.62 - lfl@laligue2b.org