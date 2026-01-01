La Kermesse Festival : les années 2000 s’invitent à Ajaccio les 10, 11 et 12 juillet

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Kermesse, qu'est-ce que ce festival qui va poser ses valises durant trois jours à Ajaccio en juillet ?

C'est un festival de musique spécialisé dans les années 2000. C'est un festival de nostalgie au sein duquel on va pouvoir retrouver tous les artistes qui ont bercé les années 2000, l'enfance de la génération 1990, qui se déroulera pendant trois jours cet été avec 8 à 9 artistes par jour, au Théâtre de Verdure du Casone à Ajaccio, mais aussi à La Seyne-sur-Mer, à Toulouse et à Nice. Cela fait quatre ans que le festival existe et la demande fait que l’on se déplace vers les gens.



Pourquoi ce retour aux années 2000 parle tant au public aujourd'hui ?

Parce que je pense que les gens ont besoin de couper avec l'actualité très oppressante. Dans les années 2000, il régnait encore une certaine insouciance. Puis ces artistes que, nous, la génération 1990, écoutions quand nous étions adolescents, nous ont laissé des souvenirs marquants, que ce soit une colo, une amourette de vacances, nos années de collège ou de lycée, … Et les revoir donne quelque chose d’émouvant. Je pense que c’est pour cela qu’il y a autant d’engagement auprès de ce festival.



À qui s'adresse ce festival ? Aux trentenaires qui sont un peu nostalgiques de cette époque ?

En effet, ce festival s'adresse plutôt aux trente-quarantenaires, mais finalement comme ces derniers commencent à avoir des enfants, ils vont parfois venir avec leurs familles pour leur montrer ce qu'ils écoutaient à l'époque. C'est un festival qui est très accessible. Les festivals sur les années 1980 ou 1990, on en a connu, la Kermesse est l’équivalent pour les années 2000.



Au-delà des concerts, qu'est-ce qui fait l'expérience de la Kermesse ?

Ce qui fait l'expérience de la Kermesse, c'est qu’entre les concerts, on va beaucoup interagir avec le public à l'aide de notre présentateur et de nos écrans. On va leur rappeler différents temps forts des années 2000. Cela peut être des publicités qui ont marqué notre enfance, des jeux avec notre animateur, une implication du public, comme par exemple l'année dernière nous avons organisé une battle de tecktonik. On essaie de faire beaucoup d'happenings entre chaque artiste pour garder le spectateur en tension et accroché au festival. C'est vraiment une expérience. Et dans le public, beaucoup de spectateurs décident par eux-mêmes de ressortir, les jeans taille basse, les colliers choker, et toutes les fringues qu'ils portaient dans les années 2000. C'est complètement dingue de voir toutes ces couleurs et tout ce retour en arrière.

