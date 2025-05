"La Grace", en panne à Macinaghju, ramené au port de Bastia par la SNSM

Fort heureusement, le temps était particulièrement calme, évitant que la situation ne tourne au drame. Mais face à l’urgence, le capitaine n’a pas pris de risques : l’appel de détresse a été transmis à la SNSM de Bastia, qui a immédiatement dépêché sa vedette SNS 132 à la rencontre du voilier en difficulté.



Un long remorquage s’est alors engagé, jusqu’au vieux port de Bastia, sous la vigilance de Martins, un Bastiais à l’origine de l’alerte. Une fois à quai, Martins et le capitaine n’ont pas manqué de saluer chaleureusement le professionnalisme et le dévouement des sauveteurs, comme on peut l’entendre sur une vidéo captée sur place.



Une nouvelle mission rondement menée pour les bénévoles de la SNSM, toujours en première ligne pour porter secours en mer.





"La Grâce", qui navigue sous pavillon Tchèque, est en fait basé à Porto Barratti en Italie, en face de l'île d'Elbe (Toscane). Il sert de navire-école et navigue principalement en Méditerranée où il participe régulièrement à des manifestations maritimes européennes comme les Tall ship's races.

"La Grace est une réplique d'un brick historique de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec lequel on navigue sur les eaux des mers et des océans. Notre objectif est la résurrection de l’histoire maritime tchèque. Nous souhaitons proposer aux membres du Club La Grace (qui ont construit ce bateau, le réparent et l'entretiennent régulièrement) une croisière sur un navire historique alliée à la découverte de l'artisanat maritime et de ses fières traditions. Nous sommes un bateau-école et nous aimons enseigner ce métier !" expliquait, après coup, le capitaine Josef.



Le bateau mesure 32 mètres de long, possède plus de 360 m² de voilure, et est doté de deux mâts.