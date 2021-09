La Fondation de l'université de Corse récompense les étudiants partis à l'étranger en pleine crise sanitaire

Lionel Fedida replace ses lunettes de vue sur son nez. « C’est clair, sans la bourse Improving, je n’aurai pas pu faire ce stage à l’étranger. Impossible ! » L’étudiant ajaccien de 29 ans présentait ce mardi 28 septembre son rapport de stage effectué en Thaïlande avec le soutien de la bourse Improving. Le dispositif, organisé par la Fondation de l’université de Corse et son service des relations internationales permet, depuis 2014, de soutenir financièrement plusieurs étudiants partis faire un stage dans un pays anglophone. Elle est financée en totalité par les partenaires historiques, à savoir EDF et l’entreprise Gloria Maris.



D’avril à juillet 2021, le jeune homme en master tourisme à l’université de Corse s’est retrouvé en immersion totale dans un hôtel trois étoiles sur la troisième plus grande île de Thaïlande : Koh Chang. « Une île extrêmement touristique. Enfin, d’habitude », expose Lionel Fedida en faisant défiler les photos de la jungle thaïlandaise sur une projection murale. Parti en plein cœur de la crise sanitaire, il a dû faire face à de nombreux challenges imprévus. Le premier : le poids financier d’une quarantaine de 10 jours imposée à son arrivée. « Il fallait choisir un hôtel parmi une liste imposée par le gouvernement Thaïlandais. Pour 10 jours, tous coûtaient plus de 500 euros », se souvient Lionel Fedida. Une dépense à laquelle il n’aurait pas pu faire face sans l’aide de la bourse Improving. Avant leur départ, chaque étudiant reçoit deux tiers du montant total. Cette année, ils bénéficiaient de 800 euros par mois. Le dernier tiers leur est versé une fois le stage terminé, à la remise du rapport.