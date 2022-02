La Corsica WindFoil Cup fait escale à Lisula du 18 au 20 février

Le club nautique de Lisula organise du 18 au 20 février la Corsica WindFoil Cup en partenariat avec la mairie, la Com com de Lisula, la CdC et l'Office du tourisme de Lisula. Ainsi, plus de 95 planchistes au niveau d'exception, s'affronteront sur l'eau, au-dessus de l'eau, et plus vite que le vent, lors de la toute première régate de l'année.qui se déroulera sur la plage de Caruchettu,

Il y aura des coureurs, de catégories junior, espoir et adultes , tous sportifs de haut niveau, issus des pôles espoirs des régions de France. Et en catégories Open, U15, U17 et U19 pour les garçons et les filles, des participants déjà champions pour certains, d'Europe et du Monde.



"Je suis très heureuse d'accueillir cette manifestation sportive sur notre commune au mois de février. En tant que Présidente de l'ATC, je travaille sur une vraie politique touristique de déconcentration, c'est-à-dire pour un étalement de la saison touristique. Cette coupe va dynamiser la ville pendant plusieurs jours. Je souhaite une bonne chance à tous les coureurs qui vont participer à la Corsica WindFoil Cup !" a notamment déclaré Angèle Bastiani, maire de Lisula à l'heure de la présentation de l'épreuve ce lundi matin sur le site.



Débarqués dès ce lundi dans la cité paoline, les premiers coureurs entameront rapidement leur semaine d'entrainement intensif. Les promeneurs, badauds et amateurs de sport, auront ainsi l'occasion de découvrir des sportifs de haut niveau, voler au fil de l'eau, dans cette nouvelle discipline qu'est le Windfoil, au large de la ville, avant de pouvoir assister à la véritable course, qui débutera ce vendredi matin pour se terminer dimanche à midi.



Comment se déroulera la compétition ?

" Deux zones de course seront nécessaires pour lancer les différentes catégories. La course, sera répartie en plusieurs manches. Ce sont des courses de type slalom, courtes et nerveuses qui durent 10 minutes. Elles s'enchaînent sans pause" précisent les organisateurs.

De plus, si les conditions météorologiques le permettent, une course longue distance pourra être également organisée.

" Afin d'assurer la sécurité, une trentaine de bénévoles dont 20 membres des comités de course veilleront au bon déroulement de l'événement sportif. Une douzaine de bateaux seront également mobilisés pour installer le parcours et placer les différentes lignes de départ et d'arrivée" ajoutent-ils.



Mais le WingFoil c’est quoi ?



C'est une nouvelle tendance qui est apparue il y a un peu moins d'une dizaine d'années et qui aujourd'hui a véritablement le vent en poupe. Cette discipline, qui donne des ailes à ceux qui le pratiquent, est un sport nautique, qui offre de nouvelles sensations et donne surtout l'impression de voler au dessus de l'eau. C'est une combinaison entre planche à voile et kitesurf. À la force des bras, les wingsurferS décollent et glissent au dessus de l'eau, plus vite que le vent.