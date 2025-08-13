CorseNetInfos
La Corse toujours en vigilance orange pour la chaleur et jaune pour les orages


VL le Mercredi 13 Août 2025 à 11:19

Météo-France maintient l’île entière en vigilance orange pour canicule jusqu’au 14 août à 23h59 au plus tôt. Une vigilance jaune orages est également activée pour ce mercredi après-midi.



La Corse toujours en vigilance orange pour la chaleur et jaune pour les orages

Depuis ce matin, l’ensemble de la Corse est maintenu en vigilance orange pour canicule. Météo-France prolonge l’alerte jusqu’au jeudi 14 août à 23h59 au plus tôt. Les températures restent particulièrement élevées, avec des minimales dépassant souvent les 25 °C sur le littoral et dans l’intérieur, et des maximales pouvant atteindre 38 °C dans certains secteurs, notamment vers Corte.
 

La préfecture rappelle que cet épisode nécessite une attention particulière pour les personnes âgées, isolées ou souffrant de pathologies chroniques, ainsi que pour celles suivant un traitement médicamenteux.


Par ailleurs, une vigilance jaune pour orages est en vigueur ce mercredi 13 août, de 14h à 21h. Des orages sont attendus en cours d’après-midi sur le relief, principalement sur les versants occidentaux, avec des cumuls de pluie estimés entre 15 et 30 mm. Localement, certains phénomènes pourraient être plus intenses, apportant jusqu’à 50 mm en peu de temps, accompagnés de grêle, de rafales de vent et d’une forte activité électrique.
 

Les autorités appellent à la prudence, tant pour la chaleur que pour le risque orageux.





