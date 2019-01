La Corse pourrait devenir un territoire pilote pour la prise en charge des handicapés

- Quel est le problème que vous avez soulevé ?

- Notre groupe avait déjà posé une question orale sur l’insertion des jeunes handicapés dans le monde du travail. Nous avons soulevé le fait qu’il y avait d’autres enjeux que l’emploi, notamment le droit à la compensation, les ressources, la scolarité, l’accessibilité, la citoyenneté…, aussi des points relatifs à l’éducation pour les enfants et la prise en compte des aidants. Aujourd’hui, beaucoup d’enfants handicapés ne sont pas scolarisés.



- Pourquoi ?

- C’est du à des problèmes d’AVS, c’est-à-dire qu’il n’y a pas assez d’auxiliaires de vie sociale, ou alors ces personnes ne sont pas prises en charge. Beaucoup d’enfants vivent en milieu rural et n’ont pas, notamment les autistes, l’accompagnement qui leur permettrait d’être scolarisés en milieu ordinaire, dans des écoles ou des collèges au plus proche de leur domicile. Il y a aussi le problème des enfants qui ont des handicaps lourds et qui ont besoin d’une aide à domicile.



- Vous sollicitez la CdC, mais est-ce un de ses domaines de compétence sociale ?

- Non ! Nous l’avons quand même sollicitée. Je pense que le président de l’Exécutif prêtera une écoute favorable pour nous aider à trouver des solutions. Nous avons, avec la conseillère exécutive Lauda Guidicelli, mis en place une Commission pour la gestion du handicap. Nous disposons à la Collectivité de points forts, notamment l’accueil avec la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), mais ce genre de problème n’est pas encore soulevé. C’est plutôt une compétence étatique.



- Que demandez-vous exactement ?

- Nous demandons que les emplois de type « accompagnant, auxiliaire de vie… » soient beaucoup plus développés en milieu rural et dans des endroits assez éloignés des centres scolaires. Cela permettrait aussi de rapprocher les enfants de leur famille. Les enfants, qui ont un handicap lourd, sont, souvent, obligés de partir ailleurs et se retrouvent loin de leurs proches. La création d’emplois nouveaux permettrait la prise en charge de ces enfants.



- Avez-vous chiffré les besoins ?

- Non ! Nous n’avons pas de remontées de terrain. C’est pour cela que nous demandons l’installation d’un guichet unique où les parents pourraient s’informer et faire remonter leurs besoins. Souvent, ils sont isolés.



- Pourquoi demandez-vous la prise en compte des aidants ? Ne le sont-ils pas déjà ?

- Non ! En Corse, les aidants, ce sont surtout les mamans, les familles. Elles prennent en charge leur enfant handicapé, mais au bout d’un moment, elles sont épuisées parce qu’elles se heurtent à tellement de choses… Nous demandons à la Collectivité de prendre en charge ces aidants familiaux. Ensuite, beaucoup de personnes handicapées ne peuvent pas résider en milieu rural, surtout dans les villages parce qu’il n’y a pas de rampes d’accès pour eux. Nous demandons à la CdC d’attribuer une aide aux communes qui s’engagent à mettre en place ces dispositifs d’accessibilité. Quelqu’un en fauteuil roulant pourra, ainsi, sortir de chez lui et aller sur le domaine public.



- Quelle a été la réponse de l’Exécutif ?

- L’Exécutif a accepté d’étudier la question en Commission et de voir si on pouvait trouver des solutions. L’idée est d’arriver à définir un plan régional spécifique à la Corse et devenir – pourquoi pas ! – un site d’expérimentation pour la prise en charge des handicapés.



Propos recueillis par Nicole MARI.