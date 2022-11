La Corse pourrait compter deux fois plus de seniors que de jeunes en 2070

Le nombre d'habitants de l'île, estimé à 338 000 au début de l'étude, pourrait avoisiner les 371 000 à l'horizon 2070 selon la projection. Mais cette évolution, qui était d'1,3% par an entre 1998 et 2018, va progressivement diminuer jusqu'à devenir négative à partir de 2060, amorçant donc un recul de la population insulaire.



Une situation qui découlerait en premier lieux du faible taux de natalité, corrélé à une baisse de 9% du nombre de femmes en âge de procréer pour atteindre les 33% en 2070. Sans oublier que l'indicateur conjoncturel de fécondité, à savoir le nombre d'enfants qu'une femme habitante de l'île aura au cours de sa vie passerait lui aussi en dessous de 1,5 enfant par femme. "Depuis 2013, on a plus de décès que de naissances dans l'île et l'évolution positive de la population ne se fait que par des migrations résidentielles, donc de personnes de l'extérieur, clarifie Antonin Bretel. La pyramide des âges grimpe donc mécaniquement : la base s'affine et le sommet s'élargit."



Ce vieillissement de la population insulaire - plus marqué que sur le continent - s'opère malgré un solde migratoire positif (+ 0,72%), c'est-à-dire que davantage de personnes rejoignent le territoire que ne le quittent, dont les deux tiers sont en âge actif, entre 20 et 64 ans. Ce qui veut dire que le solde naturel - différence entre naissances et décès - prendrait le pas, pour passer de -0,25% entre 2018 et 2030 à -0,74% entre 2060 et 2070. La Corse perdrait alors son leadership des régions les plus dynamiques démographiquement, basculant sur le podium derrière l'Occitanie et les Pays de la Loire.