La Corse placée en vigilance jaune orage et pluie-inondation pour la journée de dimanche

Dès la matinée de dimanche, des averses orageuses peuvent se former sur le littoral oriental de l'île. Ces orages devraient être localisés mais pourraient donner des cumuls de pluie de l’ordre de 30 à 50 mm en une heure. En cours de journée de dimanche, le risque d'averses et d'orages devrait se maintenir à l'est de l'île puis se renforcer entre la fin d'après-midi de dimanche et la soirée toujours sur la partie orientale de l'île.



Ces orages peuvent alors produire une forte activité électrique, de la grêle et de fortes intensités de pluie.



Les cumuls attendus sur la journée peuvent atteindre 50 à 80 mm à l'est de l'île, très localement des cumuls de 100 à 120 mm sur certains secteurs littoraux ne sont pas exclus.



En fin de soirée de dimanche, les orages devraient se décaler en mer et ne plus concerner la Corse.