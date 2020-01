La Corse frappée de plein fouet par la gastro-entérite

L’épidémie de gastro-entérite continue à avancer en Corse où le virus est particulièrement bien implanté depuis les fêtes de fin d’année, selon le dernier bulletin épidémiologique du réseau Sentinelles paru jeudi 12 janvier. 321 cas de diarrhée aiguë pour 100 000 habitants. La Corse, épargnée, pour le moment, par la grippe, est en revanche frappée plus durement que d’autres régions et plus en particulier ce sont le centre de l’ile, le grand Bastia et la région ajaccienne les plus touchés. Les extrémités de l’ile sont pour le moment épargnés par le virus.