"La Corse est une terre de franc-maçonnerie" affirme Christiane Vienne, Grand Maître de la GLMF

- Que ressort-il de ces rencontres ?

- Avant tout, c’est la difficulté qu’ont eu nos frères et soeurs, pendant cette période de crise, à se réunir. Les visioconférences ont pallié l’absence, mais pas suffisamment. C’est donc un grand soulagement de se retrouver physiquement et de pouvoir recommencer à travailler ensemble. Cette période a été difficile à vivre, parce qu'on ne peut pas être franc-maçon seul dans son coin ! On l’est dans sa loge, dans un groupe où l’on peut échanger. Nous avons perdu un peu de nos membres, c’est loin d’être une hémorragie, mais nous en avons tout de même perdu environ 7 à 8%, et nous retrouvons maintenant à nouveau une activité plus normale, et même plus forte qu’elle ne l’était avant le Covid. Il y a un grand besoin de se retrouver, d’échanger, de partager des réflexions en commun. Le fait d’aller un peu partout me permet aussi de mesurer la sensibilité des régions. Même si la franc-maçonnerie est universelle, c’est clair qu’il y a des nuances entre les territoires.