La Corse est la région européenne qui affiche le plus haut niveau d’espérance de vie

« En 2020, la région de l’Union Européenne avec la plus haute espérance de vie à la naissance était la Corse, suivie par les Iles Baléares en Espagne et la région de l’Épire en Grèce ».

Dans une rétrospective de ses données 2022 publiée en cette fin d’année sur Twitter, l’agence Eurostat, qui produit des statistiques européennes en partenariat avec des instituts nationaux de statistiques et autres autorités nationales des États membres de l’Union Européenne, indique que la Corse enregistre des records en matière de longévité.



Ainsi, alors qu’en 2020 l’espérance de vie à la naissance moyenne dans l’Union Européenne était de 80,4 ans, elle était sur notre île de 84 ans. La Corse affichait de surcroit le plus haut niveau d’espérance de vie à la naissance pour les femmes avec une moyenne de 87 ans, suivie de près par la région espagnole de la Galice avec 86,7 ans.



Le plus haut niveau d’espérance de vie à la naissance pour les hommes a, en revanche, été relevé dans les régions de l’Épire en Grèce, de l’Ombrie dans le centre de l’Italie et dans les îles Baléares en Espagne, des territoires qui affichent tous une moyenne de 81,4 ans.



« Les régions de l’Union Européenne avec le plus bas niveau d’espérance de vie à la naissance étaient toutes en Bulgarie : au Nord-Ouest (72,1 ans), au Centre Nord (72,8ans), et dans le Nord et le Sud-Est (72,9 ans) », dévoile encore Eurostat en soulignant que comparé à 2019, l’espérance de vie à la naissance a diminué de 0,9 ans, dû à l’augmentation de la mortalité en lien avec la pandémie de Covid-19.