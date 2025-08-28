La Corse en vigilance jaune pour orages ce jeudi

Ce jeudi 28 août, Météo-France a placé l’ensemble de la Corse en vigilance jaune pour risque d’orages, une alerte qui devrait se maintenir jusqu’à minuit au moins. Cette dégradation est liée à un vaste système orageux circulant en Méditerranée et touchant actuellement le sud-est de la France, et pouvant se déplacer vers l’île dans la soirée. Selon les prévisions, des orages accompagnés de violentes rafales de vent jusqu’à 100 km/h sont possibles en Corse jeudi en fin d'après-midi ou soirée, notamment dans le nord de l’île.





Face à ces conditions météorologiques instables, les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud appellent à la vigilance et rappellent plusieurs consignes de sécurité : s’abriter dans un bâtiment en dur, s’éloigner des arbres et des cours d’eau, protéger ses biens exposés au vent ou pouvant être inondés, éviter de se déplacer si cela n’est pas nécessaire et se tenir informé de l’évolution de la vigilance par Météo-France.



Parallèlement à ce risque orageux, les autorités mettent également en garde contre un phénomène de vagues dangereuses sur les plages de la côte orientale. Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Corse indique que “de fortes vagues sont attendues sur les plages de la côte orientale le jeudi 28 août à compter de 5h et jusqu’à minuit au plus tôt”. De son côté, la préfecture de Corse-du-Sud alerte sur un risque “du jeudi 28 août jusqu’au vendredi 29 août à 6h”. La baignade est fortement déconseillée sur l’ensemble des plages concernées. Le risque de noyade est jugé important, en particulier dans les zones non surveillées. Les usagers de la mer sont invités à la plus grande prudence, à consulter les drapeaux de baignade et à éviter toute activité nautique pendant toute la durée de l’alerte.

