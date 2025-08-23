La Corse en tête des régions où les prix augmentent le plus l’été

(Photo : Pexels)
En Corse, l’été ne fait pas seulement grimper la température et la fréquentation touristique, il fait aussi monter les prix dans les magasins. Si le phénomène est constaté depuis longtemps par les consommateurs, il est cette fois mis en exergue par une étude du journaliste spécialisé dans la grande distribution, Olivier Dauvers.
Dans un article publié le 17 août sur son site Internet, ce dernier explique avoir scruté l’évolution des tarifs au fil de l’année en collaboration avec A3 Distrib. Pour ce faire, il indique avoir « comparé l’indice Distri Prix (calculé quotidiennement sur la base des drives) de juillet (moyenne mensuelle) à avril » dans un premier temps sur 25 points de vente test, de Perpignan à Nice. « Des points de vente dont la saisonnalité ne faisait aucun doute… », précise-t-il.
Au résultat, un verdict sans ambiguïté. « Dans une grande majorité des cas, l’indice Distri Prix a dérapé sur la période », souligne le journaliste. Il rappelle toutefois qu’il ne s’agit « que d’indices et pas de prix bruts », mais en tire la conclusion nette que « la tentation d’augmenter les prix existe et beaucoup y succombent ».
L’analyse a ensuite dans un second temps été étendue au plan national. Et la Corse apparaît cette fois en première ligne. L’île se distingue en effet par la progression des prix la plus forte sur cette période, puisque l’indice y a gagné 1,1 point entre avril et juillet. Une hausse qui place la Corse en tête du classement national et illustre la tendance à l’inflation saisonnière. Le mouvement est également perceptible sur le reste du littoral méditerranéen, à l’instar des Alpes-Maritimes, où une hausse de +0,6 point a été constatée.
