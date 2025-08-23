La Corse en tête des régions où les prix augmentent le plus l’été

La rédaction le Samedi 23 Août 2025 à 17:15

Dans une étude publiée dimanche dernier, le journaliste spécialisé dans la grande distribution, Olivier Dauvers, indique que selon l’indice Distri Prix, l’île se place en tête des départements les plus touchés par l’inflation saisonnière, devant le reste du littoral méditerranéen.