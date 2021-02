La Corse-du-Sud en vigilance jaune pour risques de pluie-inondation, orages, vent violent et vagues-submersion

Pour ce lundi, des averses irrégulières, plutôt faibles, sont attendues tout au long de la journée. Les plus forts cumuls de pluie avoisineront 40 millimètres sur le relief. La limite pluie-neige se situe au-dessus de 1 700 mètres. Ces averses deviendront rares cet après-midi

Libecciu, localement assez fort avec des rafales jusqu'à 95 km/h.

Températures maximales : de 12 à 15 degrés sur le Sud-Ouest du département et l'extrême Sud, 5 degrés sur le relief. Ailleurs entre 9 et 12 degrés.

Nuit prochaine Les précipitations seront nombreuses, parfois à caractère orageux en 1ère partie de nuit, sur tout l’Ouest du département. 50 millimètres devrait être le cumul maximum de pluie attendu sur le relief. La limite pluie-neige s'abaissera vers 1 200 mètres. Persistance d’un Libecciu, généralement assez fort à fort, avec des rafales atteignant, localement, 85 km/h, en cours de nuit.

Mardi 9 février Ciel couvert avec quelques rares averses. Les précipitations cesseront dans l'après-midi avec l’apparition de belles éclaircies. Les plus forts cumuls de pluie attendus sont de 50 millimètres sur le relief. Vent d'Ouest à Sud-Ouest, généralement fort avec localement, des rafales atteignant 100 km/h, en matinée.

Températures maximales pour le jour : voisines de 11 à 14 degrés, et 6 degrés sur le relief.