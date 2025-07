La Corse-du-Sud bascule en vigilance sécheresse

Après un mois de juin exceptionnellement chaud et sec — avec des températures 4°C au-dessus des normales et seulement 1% des précipitations attendues — la Corse-du-Sud aborde l’été dans une situation hydrique déjà tendue. Au point qu’à l’issue du comité de ressources en eau pour le département de la Corse-du-Sud qui s’est tenu ce mardi après-midi à Ajaccio, les services de l’État ont décidé de faire passer le département en « vigilance sécheresse ».



« C’est un premier niveau qui permet de sensibiliser, de faire passer des messages sur la nécessité d’économiser la ressource en eau, de freiner la consommation et d’appeler à la responsabilité de tous »,indique Florian Straser, le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud. « Le mois de juin que nous venons de vivre est historiquement le mois de juin le plus sec et le deuxième le plus chaud enregistré par Météo France en Corse-du-Sud. Ces paramètres ont pour conséquences des sols très secs et une utilisation accrue de l’eau », ajoute-t-il.



Ainsi, si la période de recharge qui s’est terminée au printemps avait été assez proche de la normale et permet aujourd’hui de disposer de ressources en eau « qui restent plus ou moins satisfaisantes », la dynamique « inquiétante » dessinée par Météo France avec des mois de juillet et août d’ores et déjà annoncés comme « plus chauds et plus secs que la normale » a décidé les services de l’État à déclencher ce premier niveau de vigilance.



« Si on continue à avoir un niveau de consommation d’eau très élevé, cela pourrait créer des difficultés à la fin de l’été ou au début de l’automne, notamment dans le sud-est du département où les ressources en eau de l’OEHC sont déjà très entamées, notamment au barrage de Figari », souligne Florian Straser en dévoilant que « le barrage de Figari n’était rempli qu’à 63% hier, contre 82% au même moment l’année dernière ». « C’est un niveau qui est en-dessous des derniers records », note-t-il.



En outre, les ressources en eau sont aussi entamées par une accélération de la consommation en eau potable qui s’est faite sentir depuis le début du mois de juin. « Sur le mois de juin, il y a une augmentation de +40% de la consommation sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio par rapport à l’année dernière. Dans le sud-est, nous sommes à +32% de consommation en eau potable par rapport à la moyenne des dernières années », précise le directeur de cabinet du préfet de Corse-du-Sud en appuyant : « Il y a vraiment une consommation d’eau très importante et nous appelons tout le monde à la responsabilité ».



Dès ce début juillet, des messages de prévention seront ainsi diffusés à l’égard de la population. « Un message sera aussi passé aux agriculteurs afin de leur demander de n’arroser que pendant les heures les moins chaudes de la journée », ajoute Florian Straser. Et de conclure : « Mais si la dynamique se poursuit, il est possible que l’on prenne des mesures de restriction de l’usage de l’eau dans les prochains jours ou les prochaines semaines, notamment sur ce que l’on appelle les usages accessoires comme les lavages de voitures, les lavages de bateaux, les remplissages de piscine ou les arrosages de jardins privés ».