La Corse célèbre sa libération à Teghime, 76 ans après

C'est au col de Teghime que, du 1er au 3 octobre 1943, les soldats du 2e groupe tabor marocain ont affronté des militaires allemands. Parmi les combattants, les Goumiers marocains étaient en première ligne aux côtés des Corses, souffrant et tombant avec eux et permettant ainsi de repousser définitivement l’ennemi allemand. Au soir du 3 octobre, le col de Teghime est franchi. 49 hommes ont été tués et 130 blessés au cours de la bataille. Le 4 octobre, les Goumiers entrent avec les Corses dans Bastia. La Corse est libérée.



C’est pour rendre hommage à ce combattants qui ont contribué à la libération de l’ile et ont écrit une partie de son histoire que ce jeudi Frédéric Lavigne, Secrétaire général de la préfecture, pierre Savelli, maire de Bastia, des porte-drapeaux, des délégations d’associations d’anciens Combattants et victimes de guerre de l’ONACVG ainsi que des scolaires ont participé à la traditionnelle cérémonie que chaque année rend hommage au courage de ces héros.



Après une première cérémonie du souvenir au col de Teghime où les élèves de l’école primaire de Patrimonio ont lu un extrait du chant des goums marocains et de la prière pour nos frères marocains, la délégation s’est déplacée sur le site de la Nécropole nationale de Saint-Florent et puis du cimetière où la confrérie de Patrimonio a interprété le Dio Salve Regina ».



Après le traditionnel dépôt de gerbes, un vin d’honneur a été offert par la municipalité de Saint-Florent qui avec la commune de Barbaggio et Saint- Florent, l’ONACVG 2B, le Président national de la Koumia et le Consulat du Maroc en Corse sous l’égide du Conseil Départemental pour les Anciens Combattants et Victimes de Guerre et la Mémoire de la Nation de la Haute-Corse organisait cette journée de mémoire.