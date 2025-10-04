La Corse a valorisé son patrimoine culinaire avec un accueil presse automnal

L’événement a débuté le mercredi 1er octobre par un accueil au Port de Bastia, suivi d’une visite guidée de la ville. Les participants ont ensuite rejoint Piedicroce pour participer à des ateliers culinaires au restaurant « Le Refuge », avant de gagner Calacuccia, où la distillerie Negroni, ouverte en septembre 2024, leur a été présentée par Jean-Marc et Antoine Negroni. Dans ce cadre pittoresque, ils ont découvert l’art de la distillation et le savoir-faire artisanal de la famille. La journée s’est achevée autour d’un dîner d’exception préparé par le chef du restaurant « A Dulcezza », reconnu par le Collège Culinaire de France et finaliste des Talents Gourmands Corse 2018.



Le jeudi 2 octobre, les journalistes ont visité la fromagerie Ottavi, où ils ont pu déguster des fromages de qualité et partager un « spuntinu », moment gourmand mêlant histoire et gastronomie. Cette immersion leur a permis de découvrir l’héritage des bergers de la pieve de Ghisoni et l’histoire de la famille Ottavi, affineurs depuis 1986. L’après-midi, en partenariat avec l’Office de tourisme Castagniccia Mare e Monte, ils se sont rendus à l’Atelier de la noisette à Cervione, lieu emblématique de la valorisation de ce produit phare, avant de regagner Bastia.



La dernière journée, le vendredi 3 octobre, a été consacrée à une immersion dans la ville de Bastia, organisée avec l’Office de tourisme intercommunal. Les invités ont participé à une série de dégustations, à des rencontres avec des producteurs et à une masterclass consacrée aux vins corses. Ils ont également exploré des établissements emblématiques comme Callysthé, A Biscuteria, U Paese, le Concept Store Mattei, L’Epica et la Brasserie Pietra, pour une découverte approfondie des saveurs locales.



Les médias présents, issus de la presse nationale et régionale, représentaient une audience de plus de 1,6 million de lecteurs et internautes. Les retombées prennent la forme de reportages, portraits de producteurs, récits de découvertes et articles de fond valorisant la gastronomie et l’art de vivre en Corse.



Pour Karina Goffi, présidente de la Commission Tourisme à la CCI de Corse, cet accueil presse, fruit d’un travail collaboratif, avait pour objectif de faire rayonner la Corse au-delà de la haute saison et de renforcer son attractivité en toutes saisons. Elle a souligné que les contenus variés produits par les journalistes invités, publiés à l’automne et en hiver, joueraient un rôle clé dans cette démarche de valorisation.