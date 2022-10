La Corse a rendez-vous avec l'Histoire à Blois

En 25 ans, les Rendez-vous de l’histoire sont devenus le premier festival des idées de France, et un évènement incontournable de la vie intellectuelle de notre pays. Le festival vise à transmettre au plus grand nombre une connaissance historique dépoussiérée par la présentation de recherches récentes mais aussi offrir un éclairage nouveau sur des problématiques contemporaines.



Chaque édition est singulière et décline un thème préalablement défini par un conseil scientifique. Cette année, les Rendez-vous de l’histoire mettent en lumière le thème « La mer ». Autour de cet axe majeur, de nombreuses conférences et rencontres s’articuleront afin d’échanger entre intellectuels de tous horizons : historiens bien sûr, mais aussi philosophes, journalistes, politiques, écrivains, cinéastes, économistes... D’autres questions seront aussi abordées pour rendre compte de l’actualité historiographique dans toute sa diversité.



Au total près de 600 évènements : Tables rondes, conférences, salon du livre, séances de dédicace, cafés et rencontres littéraires, projection de films avec avant-premières, grands entretiens économiques …. La richesse de la programmation fait des « Rendez-vous de l’histoire » la plus grande université populaire d’Europe. Elle accueille en moyenne chaque année 45 000 visiteurs.



Pour cette édition 2022, un millier de personnes de renom, spécialistes de l’histoire, de l’écriture, de la pédagogie, du cinéma, de la philosophie, de la politique et de l’information seront invitées et croiseront leurs points de vue entre eux et avec le public. « La Direction du livre et de la lecture publique de la CDC aura un stand en partenariat avec la librairie Alma à Bastia » souligne Françoise Ducret, Responsable de la politique d’animation des médiathèques territoriales. « Les ouvrages de nos trois invités seront disponibles, ainsi qu’un large choix de livres édités en Corse. Nous organiserons une table ronde avec les Editions Piazzola et les historiens Philippe Colombani, Michel Verge-Franceschi et Antoine Franzini avec pour thème « la Corse et la mer, une île au centre des enjeux méditerranéens ».



Trois historiens corses sur place

Antoine Franzini est docteur en histoire médiévale et chercheur associé au laboratoire « Analyse Comparée des Pouvoirs » de l’Université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Spécialiste de l’histoire de la Corse, il a notamment publié « La Corse du XVe siècle. Politique et société » (Editions Alain Piazzola - 2005) et depuis une trentaine d’articles sur le Moyen Âge dans l’île.

Philippe Colombani est professeur d’Histoire, Spécialiste de la période médiévale. Il a publié dernièrement « Les corses et la couronne d’Aragon » (Editions Piazzola – 2020) .

Enfin, Michel Vergé-Franceschi est historien, professeur des universités émérite, spécialiste de l'histoire de la marine française des xviie et xviiie siècles, ainsi que de l'histoire de la Corse. Dernier livre paru d’une bibliographie impressionnante : Surcouf : La fin du monde corsaire. (Ed Passés Composés).