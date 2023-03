La Corse à l'honneur à la Foire du Livre de Bruxelles

La participation de la Corse à cet événement international s’inscrit dans une politique, amorcée au sortir de la crise sanitaire, de soutien plus direct à la filière éditoriale de l’île. "À travers cette foire nous tentons d’avoir une véritable politique de promotion de la culture corse à l’extérieur. C’est extrêmement important pour donner de la visibilité sur ce que nous sommes capables de créer en tant que petite île de Méditerranée. Et puis, c’est aussi une manière de nous honorer et de mettre en lumière des auteurs corses talentueux. La force de création littéraire en Corse est importante." indiquait il y a quelques semaines dans nos colonnes la conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine, Antonia Luciani.

Après une longue absence de trois ans en raison de la crise sanitaire, la Foire du Livre de Bruxelles fait son grand retour ce weekend. L’événement, qui attend jusqu’à 70 000 personnes sur quatre jours, a pour habitude de mettre un pays et sa littérature à l’honneur. Une exception sera faite pour cette 52e édition puisque pas moins de huit régions et territoires de France ont été invités à présenter leurs auteurs.Des Hauts-de-France à la Normandie, en passant par le Pays de la Loire jusqu'à la Corse on pourra découvrir à la foire de Bruxelles 88 maisons d’éditions indépendantes, une quarantaine d’animations différentes, plus d’une centaine d’auteurs.