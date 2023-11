La Communauté de Communes de l’Alta Rocca élargit son service de portage de repas à domicile

La Communauté de Communes de l’Alta Rocca franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur des habitants et à compter du 20 novembre 2023, le service de portage de repas à domicile, initialement déployé avec succès dans les villages de montagne, s'étendra à l'ensemble du territoire, y compris la partie littorale.



Cette décision "fait suite à une analyse approfondie des besoins, réalisée en partenariat avec les communes concernées" fait savoir a ComCom dans un communiqué. Les élus, conscients des enjeux locaux, ont en effet pris la décision de généraliser ce service, "offrant ainsi une solution concrète aux défis alimentaires de la population."



Les résidents des communes de Sari-Solenzara, Conca, ainsi que des hameaux littoraux de Zonza/Ste Lucie et San Gavinu di Carbini, bénéficieront de repas équilibrés confectionnés par la cuisine de l’école de Ste Lucie de Porto Vecchio.

Cet élargissement vise particulièrement les personnes de plus de 70 ans et/ou en situation de handicap, avec la possibilité de livrer des repas aux convalescents de retour d’hospitalisation. "Le service fonctionnera sans interruption, avec des livraisons matinales directement au domicile des bénéficiaires. La souplesse est au cœur de l'approche, adaptant le rythme des livraisons aux besoins individuels, et ce, à un tarif unique de 9,50 € par repas (midi et soir). La mise en place est rapide, le dossier étant constitué en seulement 72 heures." la Communauté de Communes de l’Alta Rocca qui "s'efforce d'améliorer et de développer des services favorisant le maintien à domicile des populations les plus vulnérables, tout en luttant activement contre l'exclusion sous toutes ses formes."



Pour toute information supplémentaire ou pour procéder aux inscriptions, veuillez contacter le 09 60 49 56 44.