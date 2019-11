La ComCom Oriente se positionne contre le projet de stockage des déchets de Giuncaggiu

«Après une première réunion reportée pour faute de quorum, c’est une semaine plus tard que les élus ont délibéré, à l'unanimité des présents, contre la création d'un centre de stockage des déchets sur la commune de Ghjuncaghju.



Le conseil communautaire de l'Oriente à aussi adressé une lettre à la Ministre de la Transition Écologique pour lui demander d'appliquer le principe de précaution au regard des risques sanitaires et environnementaux importants pour toute la micro région.

« Nous espérons qu'elle sera entendue et prise au sérieux, car à l'heure actuelle c'est la seule à pouvoir faire appel. - affirment les membres du collectif Tavignanu Vivu sur leur page Facebook - C'est une victoire et une satisfaction même si nous aurions aimé une prise de conscience plus tôt et pas en rapport avec le calendrier électoral ! ».« Une avancée attendue depuis longtemps, symbolique et forte pour les citoyens mais le combat reste entier, - soulignent les membres du Collectif - l’Etat ne semble pas disposé à faire appel à la cour d'appel de Marseille, malgré tous nos mails, courriers dénonçant ce projet absurde ... restons mobilisés citoyens, collectifs, associations !







Prochaine étape, les prescriptions du préfet de Haute Corse François Ravier, en début d'année...»