La Collectivité de Corse signe douze conventions pour « aider les aidants »

En cette journée nationale des aidants, la conseillère exécutive en charge de la santé et du social, Bianca Fazi, a signé douze conventions de financement avec des porteurs de projets. Parmi eux, des professionnels tels que le docteur Véronique Costantino Hamard, neuropsychologue et superviseur du centre mémoire du centre hospitalier d’Ajaccio, des organismes comme la Mutualité Sociale Agricole de Corse mais aussi et surtout, des associatifs.

De l’association d’aide à la personne « CAP Solidaire » de Corte, à l’unité d’accueil de jour Alzheimer « A Spannata » à Ajaccio, en passant par la Communauté des Professionnels du Territoire de Santé de Balagne, ce sont 24 communes de île qui pourront bénéficier directement des actions financées par ces conventions. Pour les territoires les plus éloignés, certaines manifestations seront accessibles par visioconférence. (1)



Bianca Fazi revient sur cette initiative de la Collectivité de Corse : « C’est un appel à projets sur 100 000€, qui nous permet d’avoir un maillage du territoire. Ces actions vont aller vers les aidants sur tout le territoire, avec un large panel d’actions : de l’art thérapie, du yoga du rire, de la radio, de la sophrologie… Nous voulions les appuyer parce que c’est difficile, quand on a des pathologies avec des troubles cognitifs, des pathologies sur le handicap… Les aidants sont vraiment fatigués ».



Et tout l’enjeu, justement, c’est cette reconnaissance de la charge physique et mentale que représente le « travail » d’un aidant. Une reconnaissance qui passe d’abord par un recensement, hélas très compliqué à réaliser sur le territoire insulaire. Au plan national, on les estime entre 8 et 11 millions, une fourchette très large. Cette difficulté de repérage des aidants n'est pas difficile à comprendre pour Vanina Leca, présidente de l'association Hors Norme, elle-même aidante de son père puis de son fils en situation de handicap : « Un parent, un frère, une sœur, va dire qu’il fait cela naturellement, il ne se reconnait pas en tant qu’aidant ».



Aussi, « le fait d’avoir une action très maillée sur le territoire va peut-être les inciter à venir et se faire eux-mêmes accompagner » espère Bianca Fazi.

C’est ce que souhaite aussi Vanina Leca : « Cette convention finance des ateliers de yoga du rire que je mettrai en place normalement début 2021 sur Ajaccio et Corte. Elle permet la gratuité pour les aidants, ce qui me permet à moi de mieux les accompagner ».



Un suivi qui est capital

Car malgré des avancées certaines, comme la possibilité de congé indemnisé, les proches aidants sont exposés à un épuisement moral et à un isolement social. « Il faut accompagner ces personnes pour qu’elles sortent de la solitude » explique Vanina Leca, « derrière les ateliers du rire, il y a une vraie visée de repérage et de l’accompagnement qui va avec » assure t-elle.