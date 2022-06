La Canonica se transforme en village antique pour les journées européennes d'archéologie

Sur le champ de foire, à quelques mètres de l’église de la Canonica, 16 ateliers reçoivent la visite des enfants. Taille de silex, peinture de mosaïque, puzzle d’urbaniste romain, tamisage d’une terre de site archéologique. Les dénicheurs de trésors en herbe mettent la main à la pâte et se plongent dans la peau d’un archéologue.



« Grâce à des ateliers participatifs, la rencontre entre les enfants et les professionnels de l’archéologie est facilitée et il est plus simple de les sensibiliser à l’importance de ce travail », détaille Jean-Baptiste Jamin, chargé du développement culturel et de la communication à l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) Midi-Méditerranée. Pour cela, l’ensemble des acteurs de l’archéologie sont présents. Du chercheur au gendarme spécialisé dans la lutte contre le pillage en passant par l’archéologue et le comédien de troupe de reconstitution historique, tous expliquent et impliquent les enfants dans leur métier.



« L’archéologie est une discipline que les gens pensent connaître. Il y a une sorte de fantasme sur le métier d’archéologue véhiculé par le cinéma et les jeux-vidéos. La réalité est toute autre et nous tentons de l’expliquer avec ces ateliers ludiques. Il n’y a rien de mieux que de s’amuser pour apprendre », se réjouit Ophélie de Peretti, archéologue et directrice du musée de Mariana.