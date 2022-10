La CPAM de Corse-du-Sud toujours occupée : les négociations doivent reprendre ce samedi matin

Ce vendredi les membres de l'intersyndicale, qui poursuivent l'occupation des locaux de la rue de l'abbé Recco, ont pu rencontrer et échanger avec un représentant de la"Nous avons, pendant plusieurs heures, dressé un point précis de la situation à la représentante de la CNAM. Et nous avons l'impression d'avoir été écoutés" expliquait en fin d'après-midi Valérie Frassati, la déléguée syndicale"Nous avons l'impression que l'on a pris conscience de la gravité des choses" poursuivait-elle.Mais pour l'heure la situation demeure en l'état : laest toujours occupée par l'intersyndicale.Les négociations entamées avec la CNAM doivent reprendre et se poursuivre ce samedi matin.Marqueront-elles la fin du conflit qui dure depuis plusieurs semaines ?