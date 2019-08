La CFDT Corsica à la rencontre des saisonniers à Saint-Florent

« Cette campagne d’information pour les saisonniers s’effectue sous une saison en demi-teinte » souligne Marie-Jo Salvatori secrétaire générale de l'Union Régionale Interprofessionnelle CFDT de Corse.

« Malgré une certaine morosité due à une baisse de la fréquentation touristique nous avons reçu un bel accueil des saisonniers et des professionnels ». Sur place le syndicat a remis de la documentation sur les droits des salariés et les a informé de l’existence d’une application, #MA SAISON#, application qui permet à chaque salarié d’avoir de l’information sur ses droits, de noter ses heures et de disposer des points de rencontre avec les responsables de la CFDT Corsica. «Nous avons pu constater in situ que la profession est de moins en moins attractive » analyse MJ Salvatori.



« Les causes invoquées sont la plénitude horaire incompatible avec une vie de famille et sans réelle compensation. Coté salaires on constate qu’ils sont en inadéquation avec les inconvénients majeurs de la profession et on déplore aussi l’absence des jours de repos. Autres difficultés que l’on nous a fait remonter : les difficultés des saisonniers pour se loger. Il a été aussi question de la nouvelle réglementation de l'indemnisation du chômage : 6 mois de cotisations au lieu de 4 pour percevoir les indemnités de chômage. Il nous apparait nécessaire que les professionnels réfléchissent à un avenir de cette profession, réflexion qui peut rejoindre celle portant sur quel tourisme pour demain en Corse ? ».