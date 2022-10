La CCI de Corse et Innoveol : promouvoir et favoriser le développement du transport maritime bas carbone

Promouvoir et favoriser le développement du transport maritime bas carbone en Corse grâce à des solutions opérationnelles actuellement ou à court terme pour les liaisons Corse-continent des passagers et des marchandises, pour les activités locales (pêches, navettes touristiques, etc.), pour des ressources énergétiques renouvelables dans les ports (électricité renouvelable, hydrogène, etc.), et impulser une dynamique d’action mobilisant toutes les parties prenantes du secteur maritime. : ce sont les objectifs du projet "Corse Maritime Bas Carbone", porté par la CCI de Corse et Innoveol sur lequel se sont penchés, mardi à la salle des congrès d'Ajaccio, les organisateurs, ainsi que 12 experts locaux et nationaux, déjà engagés dans la transition énergétique du secteur maritime.



Les uns et les autres ont notamment présenté les challenges et les projets déjà engagés, dont ceux des compagnies et des acteurs du monde du maritime et de l’énergie, qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre du CMBC à travers lequel CCI de Corse et Innoveol travaillent "à des solutions d’avenir dans le secteur du transport maritime en Corse en termes de motorisation vertueuse et d’environnement."