La Box Bike Sharing de la start-up corse AppeBike parmi les 20 innovations de l'année à l’Eurobike Award

Sur les 400 candidatures soumises et à la suite d'un processus d'évaluation en deux étapes comprenant une présélection numérique et une réunion du jury, ce dernier composé d'experts internationaux du vélo issus des secteurs des médias, du design, de la distribution et de l'industrie a sélectionné la B.B.S by AppeBike parmi les 20 innovations les plus remarquables de l’année 2019.







Avec cette sélection, AppeBike décroche son sésame pour présenter son bike-sharing nouvelle génération lors de la grande ouverture de l'Eurobike Show 2019 en Allemagne. Avec près de 70.000 visiteurs venus de 45 pays, l’Eurobike Show est la grande messe mondiale du vélo qui rassemble tous les acteurs de l’industrie au coeur de l’Europe en Allemagne. C’est devant ce public expert et international que nous présenterons notre B.B.S le 4 Septembre prochain. La Team AppeBike aura également un stand pour recevoir les vélocistes tout le long du salon.







La B.B.S by AppeBike : La Box qui révolutionne le bike-sharing



A l’heure où les controverses d’ordres environnementales et éthiques se multiplient à l’égard des services de vélos et trottinettes partagés*, la gestion de la micro-mobilité partagée nécessite un profond bouleversement. C’est cette révolution qu’AppeBike apporte avec la B.B.S : la solution de bike-sharing la plus légère, avancée et responsable élaborée avec les vélocistes locaux et adressée aux hôtels et entreprises de leur région.



Les vélocistes locaux fournissent aux hôtels et entreprises les vélos et l’entretien tandis qu’AppeBike expédie dans sa Box la station connectée avec une application mobile ludique et enrichie pour les voyageurs avec des itinéraires pour vivre une expérience de mobilité connectée à la destination.







1 mois après sa 1ère présentation aux ProDays à Paris, la B.B.S a déjà séduit près de 30 vélocistes en France, avec une progression qui devrait permettre d’atteindre 200 vélocistes partenaires d’ici 2020 pour un déploiement de 6.000 vélos en Europe.







Avec cette sélection, AppeBike franchit un nouveau cap dans le déploiement international de son bike-sharing nouvelle génération.