La 40ème promotion de l'Ira de Bastia fait sa rentrée

Traditionnel discours du directeur dans l'amphithéâtre, présentation de l'équipe pédagogique... les 83 nouveaux élèves de l'institut régional d'administration de Bastia ont été accueillis dans les règles de l'art ce lundi 2 mars.

Cette 40ème promotion est la première à débuter au mois de mars et à terminer fin juillet. Elle inaugure ainsi, la nouvelle configuration de cours qui consiste à passer six mois à l'IRA en formation initiale. Les six mois suivant sont consacrés à une période probatoire où les élèves intègreront une administration.



Cette nouvelle organisation avait effrayé les étudiants qui se posaient la question du logement.

En effet, plus de 90% des effectifs viennent du continent et doivent se loger sur Bastia pour six mois. Pour ceux qui débutent en mars la tâche semblait d'autant plus difficile. D'après Didier Grassi, le directeur adjoint de la formation Initiale "tous les élèves ont trouvé à se loger même en milieu d'année."



Moins de femmes que dans les précédentes promotions



Cette nouvelle promotion est composée 52,5% de femmes, un taux moins élevé que les années précédentes où ce pourcentage a pu atteindre les 65%.

D'autre part, sur les 82 élèves, moins de 4 (chiffres provisoires) sont Corses. Parmi ces futurs cadres de la fonction publique, 41 d'entre eux sont issus du concours externe, 33 du concours interne et 9 du troisième concours (personnes venant du secteur privé).



A noter que pour cette session 1556 candidats s'étaient initialement inscrits aux épreuves.



Les nouveaux arrivés succèdent à ceux de la promotion "3919" dont 44 ont été affectés en région parisienne, 32 en province et 2 dans les Dom-Tom.



Pour leur semaine d'intégration les nouvelles recrues seront reçus par le maire de Bastia, Pierre Savelli, et participeront à la traditionnelle visite de Bastia, du Parc Galea, de l'Alb'Oru mais aussi de la toute nouvelle Maison des sciences.