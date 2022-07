La 30e fiera di u turisimu campagnolu revient à Filitosa les 5, 6 et 7 août

Lier les aspects économique et touristique au développement rural et plus particulièrement l’intérieur, tout en valorisant les traditions et misant sur l’avenir, tel est le challenge que propose depuis maintenant trois décennies « a fiera di u turisimu campagnolu ». Une manifestation à laquelle on doit entre autres « a strada di i sensi » et une certaine conception de la mise en valeur du terroir insulaire.



Cette foire a permis d’initier un véritable réseau méditerranéen incluant Sardaigne, Sicile, Toscane, Ligurie, mais aussi d’autres régions telles que l’Alsace, le Pays basque ou le Pays cathare. Du reste, les journées du patrimoine, mises en place depuis déjà des années à Arghjusta è Muricciu par Paul Jo Caitucoli, maire de la commune, par ailleurs impliqué dans la manifestation où il est bénévole, s’inscrit tout à fait dans cette volonté de développer l’intérieur tout en mettant en valeur nos traditions, savoir-faire, us et coutumes.



Et c’est de tout cela dont il a été question ce vendredi en début d’après-midi dans la salle Sampiero du Palais des Congrès d’Ajaccio où la 30e édition de la « Fiera di u turisimu campagnolu » a été présentée. À la tribune et autour de Rose-Marie Cesari, présidente de la foire, institutionnelle (Flora Mattei, conseillère exécutive en charge des affaires européennes et Angèle Bastiani, présidente de l’ATC), des représentants des CCI, mais également, en visioconférence, des intervenants sardes, siciliens, alsaciens…



Au final, un véritable séminaire autour du développement rural. « Cette foire représente 30 années de travail, de partage et de réflexions précise Rose-Marie Cesari, il est important de se souvenir de notre histoire pour nous retrouver plus forts chaque année. »



Au cours de l’après-midi, il sera, bien sûr, question en guise de fil rouge d’unir, à l’occasion de la manifestation des 5, 6 et 7 août, tous les représentants du savoir-faire des quatre coins de la Méditerranée. Avec un objectif précis, celui de concilier économie de production, tourisme, équilibre entre le développement du littoral et de l’intérieur.



Mais pour célébrer ce 30e anniversaire, l’équipe organisatrice veut donner une autre dimension à la foire. « En guise d’ouverture, ajoute la présidente, nous allons mettre en place un séminaire dédié à l’équilibre entre agriculture, tourisme, agritourisme, pêche artisanale et pesca tourisme. »



Autre leitmotiv, « la nécessité de développer une agriculture forte, sans laquelle, précise Paul Jo Caitucoli, il ne pourra y avoir de tourisme rural. »



La 30e édition se déroulera donc sur trois jours avec des invités d’honneur extérieurs (Sardaigne, Toscane, Ligurie, Alsace, Pays basque, Pays cathare), les saveurs de Méditerranée en tant que vitrine de ces échanges et, bien sûr, le savoir-faire des artisans et producteurs insulaires.