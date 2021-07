La 29ème édition de la foire de Filitosa démarre ce vendredi

Depuis 29 ans, la célèbre foire de Filitosa, évènement phare de la saison estivale du Taravu, valorise les filières agricoles et artisanales insulaires et dynamise l'économie locale autour du turismu campagnolu. Cette année encore, cette manifestation "capitale" pour le territoire a lieu, malgré le contexte sanitaire, les 30, 31 et 1e août, indique Rose Marie Cesari, présidente de l’association turismu campagnolu depuis 10 ans "Cet évènement nous tient beaucoup à cœur. - précise-t-elle - Nous sommes une association avec des bénévoles, mobilisés tous les jours depuis maintenant plus de vingt jours pour que tout se passe au mieux. J’insiste chaque année pour qu’elle soit maintenue car s’il y a une coupure d’un an ou deux, il est compliqué de tout reprendre. Nous sommes une association avec des bénévoles, mobilisés tous les jours depuis maintenant plus de vingt jours pour que tout se passe au mieux."

Après la Sardaigne et la Toscane cette année le Pays Basque sera présent avec une délégation pour une journée d'échanges et débats sur le savoir-faire, le tourisme, mais aussi le pastoralisme.Le 30 juillet, le PETR recevra les enfants afin d’évoquer le plan alimentaire territorial.Le samedi matin, il y aura une présentation du projet alimentaire corse pour les cantine. Stéphane Deguilhen, le célèbre sculpteur sur bois, fera une sculpture à la tronçonneuse sur le champ de foire à 17 heures.Tout au long des trois journées se tiendront des animations pour enfants, ainsi que des promenades en âne. Pour le soir, malgré l’annulation du bal, il y aura des concerts avec le groupe Eternu le samedi et le dimanche Mai pesce après le repas à 21heures.détaille la présidente.précisent les organisateurs qui rappellent quel entrée sera soumise à la presentation du pass sanitaire