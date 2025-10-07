La 19e édition du festival Corsica Doc 2025 s'intéresse au thème "Tourismes- touristes" jusqu'à dimanche

Le film All inclusive (Voyage au coeur d'un bateau de croisière) sera projeté dimanche 12 octobre à 18h à l'Ellipse.
C'est avec une projection du film « Les vacances de monsieur Hulot » de Jacques Tati destinée aux scolaires que la 19e édition du festival Corsica Doc a été lancée ce lundi matin à Ajaccio sous la thématique « Tourismes - Touristes ». À chaque édition, le festival propose en effet une programmation autour d’une thématique, sur des faits de société qui nous intéressent et qui méritent réflexion », explique Annick Peigné-Giuly présidente et directrice artistique du festival. « Le documentaire est le cinéma du réel donc ça touche beaucoup à ce qui nous environne ».
À travers la riche programmation, l’objectif de cette édition est ainsi de s’intéresser « au regard des cinéastes sur la question du tourisme en allant chercher des films anciens et des plus récents. » À l’issue des projections, des débats sont organisés afin de laisser la place aux échanges. D'autant que la thématique choisie cette année est vaste dans son approche. « Le tourisme peut prendre différentes formes. Des films évoquent le tourisme familial, d’autres un tourisme historique comme les tours opérateurs organisés dans les camps d’Auschwitz, le tourisme de masse avec la projection de All inclusive », dévoile Annick Peigné-Giuly.
L’affiche de cette nouvelle édition, avec un paquebot de croisière approchant de l'île, est évocatrice de la thématique choisie et de l’image du tourisme de masse. Le festival sera l’occasion de s’interroger sur cette forme de tourisme du point de vue du visiteur mais également du point de vue des locaux. Le tourisme comme manne économique, l’ouverture pour un pays ou une région, voyages, vacances, et conséquences du tourisme de masse. « Quand nous voyons des régions comme les Canaries ou Venise, c’est une catastrophe pour les locaux donc nous avons intérêt à réfléchir à cette question puisque nous sommes une région prisée du tourisme », souligne la présidente du festival.
Une soirée d'ouverture avec le film "L'aventura" en présence de l'assistante réalisatrice
Le tourisme individuel sera aussi mis en lumière avec la projection « L’escale de Guinée » en présence de sa réalisatrice, Franssou Prénant. Cette dernière a décidé de partir seule en Afrique, à Conakry capitale de Guinée pendant 8 mois. Ce documentaire, « c’est un carnet de voyage, elle a filmé en Super 8. C’est un film très curieux, personnel », indique Annick Peigné-Giuly, en indiquant que la réalisatrice partage ses questionnements et ressentis en tant que « touriste », « aborde le fait que le tourisme a un côté néo-colonial ».
Le festival a également trouvé important de proposer la projection d’un film italien datant de 1924 « Au pays des colosses et des pygmées », voyage au Congo colonial dans les années 20, pour montrer l’aspect néo-colonial du tourisme.Au total, une vingtaine de films sur le tourisme est proposée, avec autant d’invités réalisateurs, scénaristes, producteurs, ou acteurs.
Le tourisme étant intimement lié à l’histoire du cinéma, la sélection thématique comprend pour sa part une vingtaine de films contemporains et du patrimoine, pour la plupart réalisés par des cinéastes reconnus. C'est ce que nous donneront à voir les documentaires d'Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Jean Rouch, Sergueï Loznitsa, Stéphane Breton, Arnaud Des Pallières... mais aussi les fictions de Sophie Letourneur, Laurent Cantet ainsi que des films du grand cinéaste voyageur que fut Chris Marker.
La soirée d'ouverture se déroulera mardi 7 octobre au cinéma Laetitia autour de la thématique tourisme, avec la projection de l'Aventura de Sophie Letourneur. Cette séance sera présentée par Rose Hirgorom, assistante réalisatrice du film. L'Aventura est un film dans la veine du film d'Antonioni, sur la déambulation chaotique d'une famille recomposée, errant de Airbnb en Airbnb dans une Sardaigne estivale.
Les films en compétition seront présentés du mercredi 8 au vendredi 10 octobre, en parallèle des projections sur la thématique de cette édition. Le samedi et dimanche seront consacrés aux projections sur la thématique tourisme.
La compétition Nouveaux Talents
« Sur les 500 films qui nous sont parvenus du monde entier (y compris de Chine, du Japon, de Russie et d'Australie), nous avons sélectionné 14 courts et longs métrages. Ils concourent pour les six prix de la compétition Nouveaux Talents 2025 », explique Annick Peigné-Giuly. Les films de la compétition, étant des premiers films réalisés dans l’année, offrent un panorama de la jeune production documentaire internationale contemporaine. Le palmarès sera dévoilé samedi 11 octobre à l’Ellipse cinéma à 20h30.
Le cinéaste et enseignant Michel Khleifi présidera le jury professionnel composé de Laetitia Carlotti artiste plasticienne, Arnaud Viviant journaliste et critique littéraire, Luce Cirindini membre UTC-CCAS et Paul Filippi réalisateur.
Le réalisateur Michel Khleifi, qui a signé en 1996 « Le conte des trois diamants » (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes) présentera un de ses films le samedi 11 octobre à 16h au cinéma Laetitia « La mémoire fertile », un film rare pour lequel il a filmé Farah à Nazareth, et Sahar à Ramallah, toutes deux vivant sous occupation israélienne. C’était la première fois qu’un réalisateur palestinien filmait son pays, à l’intérieur des frontières d’Israël d’avant 1967.
Un focus sur Chris Marker
Le mystère de Koumiko est un film de Chris Marker de 1965. Il regarde vivre la belle Koumiko et à travers elle tout le Japon. Projection samedi 11 octobre de 10h à midi (projection avant de Dimanche à Pékin toujours de Chris Marker).
Le festival proposera un focus sur Chris Marker. Avant d’être réalisateur, photographe, écrivain, activiste, geek et essayiste... Chris Marker était un grand voyageur. Voyageur entre les conflits et les guerres des XXe et XXIe siècles, voyageur dans l’espace, et aussi dans le temps. Ses films de voyage sont une succession de carnets, rédigés avec ironie et acuité, une succession de rencontres aussi. Le festival en présentera un florilège à l'Ellipse (six de ses films) samedi 11 octobre à 10h et dimanche 12 octobre à 10h et à 14h.
Une master class sera également proposée le dimanche 13 octobre à 16h au Palais Fesch autour de la cinématographie de Chris Marker. Cette cinématographie protéiforme sera au cœur de la conversation entre Federico Rossin, historien et enseignant du cinéma, et Bernard Eisenschitz, ami et collaborateur de Marker, écrivain, historien du cinéma et traducteur.
Deux expositions seront également consacrées au cinéaste voyageur : Au Palais Fesch « La Renfermée, la Corse » photos de Chris Marker prises en Corse dans les années 70 et au Studio Tomasi « Le tourisme vu par Ange et Toussaint Tomasi ».
Le festival se déroulera dans les cinémas Laetitia et l'Ellipse, à la salle Passioni mais également au Palais Fesch avec une déambulation le samedi 11 octobre à 14h avec Hervé Gauville critique d'art, pour une mise en regard de quelques films du festival avec des peintures du musée.
Trois rencontres seront organisées mercredi 8 octobre et vendredi 10 octobre :
"Autour du film l'Aventura", avec Rose Hirgorom, assistante à la réalisation sur le film, mercredi 8 octobre à 18h salle Passioni puis à 19h "Eurodoc Med" Alexandre Cornu, président d’Eurodoc, présente la prochaine session qui se tiendra en 2026 à Ajaccio.
"Les documentaristes sont-ils des touristes comme les autres" ?
Dès 1895, les frères Lumière envoient leurs opérateurs filmer le monde... Alors, « le tourisme, péché originel du cinéma » comme le dit Godard ? Federico Rossin, historien du cinéma, expose la question vendredi 10 octobre à 18h salle Passioni.
Une sélection de projections sur la thématique tourisme
Mercredi 8 octobre
• 16H >17H30 >> LÆTITIA
Du côté de la côte
de Agnès VARDA (24’, 1958, France)
Une carte postale de la Côte d’Azur.
• 20H30 >22H >> LÆTITIA
Touriste sur son île
(30’, Cinémathèque de Corse/Casa di Lume)
Des films de vacances de la diaspora corse.
Restons groupés
de Frederika SONZA (52’, France/Corse, 2016 )
Un car de touristes belges visitent la Corse.
Présence de la réalisatrice
Vendredi 10 octobre
• 14H >15H30 >> LÆTITIA
Le grand escroc
de Jean-Luc GODARD (23’, 1963, France)
Jean Seberg joue les reporters à Marrakech.
• 20H30 >23H >> LÆTITIA
Austerlitz
de Sergueï LOZNITSA
(94’, 2016, Allemagne)
Les camps de concentration devenus des lieux commémoratifs ouverts aux touristes.
Samedi 11 octobre
• 10H >12H >> ELLIPSE
Dimanche à Pékin
de Chris MARKER,
(22’,1956, France/Chine) Une déambulation dans la ville communiste chinoise.
• 16H >17H30 >> ELLIPSE
Una volta ancora
de Giulia DI MAGGIO (17’, 2022, Italie)
Une plage sicilienne au fil des saisons. Présence de la réalisatrice
18H >19H30 >> ELLIPSE
Salgar
de Pedro VINICIUS (14’, 2022, Brésil)
Les salines devenues lieu touristique.
Présence du réalisateur
Business as usual
de Pedro VINICIUS
(23’, 2023, Brésil) Un regard satirique sur la crise du logement à Lisbonne. Présence du réalisateur
Dimanche 12 octobre
• 20H30 >23H >> ELLIPSE
Les sanguinaires
De Laurent CANTET
(68’, 2000, France)
Franchir l’an 2000 hors du monde, entre amis, sur un rocher perdu au large d’Ajaccio.
Présence du scénariste et acteur
