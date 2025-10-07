La 19e édition du festival Corsica Doc 2025 s'intéresse au thème "Tourismes- touristes" jusqu'à dimanche

« Sur les 500 films qui nous sont parvenus du monde entier (y compris de Chine, du Japon, de Russie et d'Australie), nous avons sélectionné 14 courts et longs métrages. Ils concourent pour les six prix de la compétition Nouveaux Talents 2025 », explique Annick Peigné-Giuly . Les films de la compétition, étant des premiers films réalisés dans l’année, offrent un panorama de la jeune production documentaire internationale contemporaine. Le palmarès sera dévoilé samedi 11 octobre à l’Ellipse cinéma à 20h30.



Le cinéaste et enseignant Michel Khleifi présidera le jury professionnel composé de Laetitia Carlotti artiste plasticienne, Arnaud Viviant journaliste et critique littéraire, Luce Cirindini membre UTC-CCAS et Paul Filippi réalisateur.



Le réalisateur Michel Khleifi, qui a signé en 1996 « Le conte des trois diamants » (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes) présentera un de ses films le samedi 11 octobre à 16h au cinéma Laetitia « La mémoire fertile », un film rare pour lequel il a filmé Farah à Nazareth, et Sahar à Ramallah, toutes deux vivant sous occupation israélienne. C’était la première fois qu’un réalisateur palestinien filmait son pays, à l’intérieur des frontières d’Israël d’avant 1967.