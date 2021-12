L’ouverture des stations de ski corses comme cadeau de Noël

À Ghisoni et sur le plateau d’Ese, on est plus prudent. Pour Gilles Giorgi, premier adjoint au maire de Ghisoni, « le manteau neigeux n’est pas suffisant. Il y a une bonne sous-couche et nous la travaillons pour qu’elle reste ». Même constat sur les hauteurs de Bastelica. À la station d’Ese, un mince manteau de 30 à 40 centimètres a pris place en bas des pistes. Malgré de bonnes chutes de neige fin novembre, le vent a balayé les couches supérieures. « À certains endroits, des pierres saillantes apparaissent. L’enneigement n’est pas encore suffisant pour une ouverture en toute sécurité », explique le maire de Bastelica, Jean-Baptiste Giffon. À Ese comme à Ghisoni, cependant, tout le monde se prépare. Les remontées sont révisées, graissées et presque prêtes à fonctionner si la neige le permet. « Un épisode neigeux est prévue pour la fin du mois, nous serons prêts », estiment Gilles Giorgi et Jean-Baptiste Giffon.



Les yeux tournés vers les cieux, ils espèrent des chutes de neige en abondance pour remédier à la malédiction qui semble s’être emparée des massifs corses. « Cela fait 4 ou 5 ans que la station ne fonctionne plus », désespère Gilles Giorgi.

Ese est restée privée de visiteurs pendant trois ans à cause de la situation sanitaire en 2020, de la chaleur l’année précédente. « En plus de 20 ans de mandat, je n’ai jamais vu ça », peste le maire de Bastelica. Seule chose inchangée dans l’unique station de Corse-du-Sud, le prix d’accès aux remontées mécaniques. 20 euros pour la journée, la moitié pour la demi-journée. De quoi attirer un maximum de personnes pour une bouffée d’oxygène économique insufflée au village et aux commerçants locaux avec cette année, une nouveauté.