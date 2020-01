L'intersyndicale de Corse-du-Sud amplifie l’action contre le projet de réforme des retraites

Les organisations intersyndicales ont tenu à réagir après les vœux du Président de la République qui n’ont pas rassuré ni répondu aux attentes. Ainsi, il a été décidé de renforcer l’action contre la réforme des retraites. Ce mouvement vise à refuser la retraite à point, l’âge pivot fixé à 64 ans et le système des décotes-surcotes. Il s’agit aussi de demander un renforcement ainsi qu’une amélioration du système actuel de retraite solidaire intergénérationnel par répartition, basé sur les annuités.





Ces demandes sont d’autant plus légitimes en Corse, selon les organisations « au regard de la vie chère et des bas salaires imposés par un patronat toujours plus avide de profit ».

Ainsi, dans l’île, l’intersyndicale réclame une extension de la prime de transport et sa ré-indexation pour tous les travailleurs et retraités, l’obtention d’une prime de vie chère, la mise en place du blocage des prix de l’essence ainsi que la revalorisation et l’extension à tous les salariés de l’indemnité régionale de transport corse.





En dehors des revendications locales, les syndicats locaux rejoindront une nouvelle fois le mouvement national et seront donc dans la rue le 9 janvier prochain pour un renforcement du mouvement de grève.

« Nous sommes toujours mobilisés et en particulier pour le 9 janvier comme nous avons été présents à toutes les manifestations précédentes, a expliqué Christine Josset-Villanova, secrétaire générale adjointe de l’UNSA. En cette nouvelle année, la mobilisation doit non seulement reprendre mais se renforcer. Nous avions une attente quant aux vœux du Président Macron, notamment concernant le retrait de l’âge pivot. Force est de constater que rien n’a été déclaré en ce sens. Les négociations n’ont jusqu’alors pas abouties ».

L’intersyndicale va plus loin en relevant le souhait du Président de la République que le gouvernement trouve un compromis. « C’est du non-sens lorsqu’on sait que ce même Président a nommé son premier Ministre Édouard Philippe, il peut tout aussi bien le démettre dès lors que ses recommandations dans le sens du peuple ne sont pas suivies. Nous attendons donc de voir si le gouvernement ira dans le consensus, dans le cas contraire, il nous paraitrait donc logique que le Président prenne ses responsabilités ».