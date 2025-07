L'industrie de l'énergie, une filière pour les garçons ? Des lycéennes porto-vecchiaises prouvent que non

Ce challenge était organisé pour la septième année consécutive par le Campus d’Excellence Industrie du futur Sud, avec le soutien méthodologique de l’association IPE (Ingénieurs pour l’école). Il bénéficie de l’appui du groupe EDF, dans le cadre de sa convention avec la Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur. E t comme c’est le cas depuis 2023 , l’académie de Corse a été conviée à présenter un projet. Le choix s’est porté sur la classe de Terminale inscrite en spécialité physique, chimie et NSI (numérique et services de l’informatique) du lycée Jean-Paul de Rocca-Serra de Porto-Vecchio. Mais pas la classe dans son entièreté : seulement les jeunes filles qui la composent, soit « entre 35 à 40 % » des élèves que Franck Canu, leur professeur de physique chimie, a eu en classe durant l’année scolaire.Un concours réservé aux filles ? Loin d’être une mauvaise idée, estime le professeur porto-vecchiais, « car on a un gros souci pour avoir des filles dans l’enseignement de cette spécialité. Suite à la réforme du bac , beaucoup de lycéennes font le choix de filière SES (sciences économiques et sociales) ou HGGSP (histoire géographie, géopolitique et sciences politiques) », constate le professeur, qui estime que l’ancien bac S (scientifique) permettait de brasser plus large, convaincant dès lors plus de lycéennes à suivre la voie des métiers techniques de l’énergie. « Or, aujourd’hui, il faut faire du lobbying pour convaincre des lycéennes d’aller dans notre spécialité », déplore M. Canu. Et quand bien même, « la majorité de celles qu’on a en cours veulent faire médecine », pointe le professeur, inquiet de voir le fossé potentiellement se creuser dans le secteur de l'industrie de l'énergie, au détriment des femmes.Responsable du pôle étude et raccordement chez EDF, Florence Bodilis a encadré les onze lycéennes porto-vecchiaises durant leur projet. Et elle n’est pas forcément d’accord avec le constat dressé par Franck Canu : « Je trouve qu’aujourd’hui , il y a plus de femmes qu’à mon époque dans ces secteurs. Mais oui, ça reste compliqué, car ça évolue trop timidement. Je pense que c’est dû à une méconnaissance de ces métiers. Beaucoup de filles continuent de penser que ces métiers techniques sont faits par des hommes. » C’est toute l’ambition de ce challenge Energie mixte : « Sensibiliser les jeunes filles à l’importance de la mixité professionnelle dans un secteur encore largement masculin, afin d’identifier et déconstruire les stéréotypes qui influencent leurs choix d’orientation », développe sur son site internet l’académie PACA, qui a initié ce challenge.Les lycéennes porto-vecchiaises n’y voient aucune discrimination : « C’est pour permettre de favoriser l’accès à des métiers auxquels en tant que jeune fille, on n’aurait pas forcément pensé », souligne Maria Gomes Barros, qui confie avoir eu « un débat féministe » avec un de ses camarades garçons, qui ne comprenait pas pourquoi ce projet était réservée aux seules filles de la classe. Pour autant, la lycéenne ne changera pas de vocation professionnelle : « Je veux être médecin. Mais je ne connaissais pas du tout ces métiers, et j’ai pu découvrir qu’on pouvait être médecin dans l’industrie. Ca me donne des idées pour plus tard. »