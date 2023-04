15 élèves du collège de Lisula participent au challenge "Energie Mixte 2023"

Le "Challenge Energie Mixte 2023 - féminisation des métiers techniques de l’Énergie" est un concours qui existe depuis 2018, et se déroule annuellement sur la Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour cette 5ème édition, les académies d’Aix et de Montpellier ont souhaité associer la Corse. " Nous avions déjà participé au challenge Forindustrie, challenge dans lequel la Corse s’est particulièrement distinguée. L’industrie étant aujourd’hui relancée, c’est un secteur qui a besoin de futurs diplômés. Pour cela, le recteur souhaite que l’on développe les relations écoles-entreprises pour que l’on puisse, avec les branches professionnelles, répondre aux besoins du territoire " explique Pierre Antoine Nesi délégue Regional académique à la formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage.





Le rôle d’EDF dans ce challenge mixité est de faire connaître aux jeunes filles, élèves de 3èmes du territoire, l’accessibilité aux filières techniques pour venir par la suite s’intéresser aux métiers à vocations plus techniques. "Edf est une entreprise qui a signé un accord d’égalité professionnel entre les femmes et les hommes sur lequel est décliné un plan d’action, national puis en local", explique Charline Deguines appui RH à EDF.



Le challenge Energie Mixte 2023 fait ainsi partie de ces plans d’actions qui se traduisent notamment par des interventions dans les établissements scolaires pour faire connaître les métiers et les filières dans lesquelles EDF recrute. "Par la voie de l’alternance ou en CDI."

Nous menons également des actions dans les différents forums de l’emploi. Nous travaillons beaucoup avec Pôle emploi et la Mission locale sur nos différentes campagnes de recrutement et ce, à tous les niveaux", ajoute Charline Deguines.

Le principe ?

Constituer des équipes d'élèves filles dans des établissements pour leur faire découvrir la filière électrique et certains métiers techniques de la filière Energie grâce à une relation privilégiée avec une marraine professionnelle d’EDF, du CEA ( Commissariat à l'énergie atomique) ou de la SNEF (Société Nouvelle Electric Flux).







"Les élèves de 3èmes sont à un tournant de leur cursus scolaire. Ils doivent faire aujourd’hui un choix d’orientation de seconde pour l’année prochaine. Pour nos filière techniques, c’est une orientation qui doit être faite pour aller vers une seconde MTNE (Métiers des Transitions Numérique et Energétique) et pour un bac pro MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés)," continue Charline Deguines. qui n'a pas manqué de rappeler que EDF avait "une pénurie de candidatures féminines."

"EDF souhaite véritablement féminiser son effectif en ouvrant ses portes aux jeunes filles car les métiers proposés sont des métiers ouverts à tous".





Ce mardi 4 avril, les élèves se rendront sur le site hydroélectrique de Castirla avec les marraines EDF. Au programme, visite, découverte, échanges…

À partir du 5 avril, les élèves prépareront la restitution pour le jury, en équipe, sous forme libre, que se soit en vidéo, en diaporama, sur plateau télé… et devra mettre en avant les "plus ", notamment pour les choix d’orientation des élèves.

Vendredi 5 mai, tous les supports de présentation seront envoyés au jury

Vendredi 12 mai les élèves participeront à finale au CEA de Cadarache. Au programme, présentation des équipes, visite et ateliers animés par le CEA de Cadarache et remise des prix.