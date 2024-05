Michè Moretti (SC Bastia) : « Il y aura un supplément d’âme pour ce match »

« Tout de suite après le match il y a eu un gros recadrage de notre part et aussi du président » souligne Michel Moretti. «C’était un signal d’alerte mais il ne faut pas tomber dans le catastrophisme. Il faut savoir rebondir, s’appuyer sur nos matchs précédents. L’esprit de compétition doit nous animer et on attend une réaction positive des joueurs ».





Ce sont deux formations côte à côte qui vont s’affronter ce vendredi soir à Furiani. L’ASC et le SCB sont à égalité de points : 46. Si pour les Bastiais le maintien n’a été acquis qu’il y a deux journées, pour les Picards la cause est entendue depuis le 16 mars et leur belle victoire à Angers. Depuis, plus de victoires, mais une série matchs nuls sans but et des défaites qui ont irrités dirigeants et supporters. Pas question pour les Turchini de tomber dans ce travers en cette fin de saison. « Notre métier c’est la compétition et on s’y prépare au quotidien» souligne M. Moretti, «Deuxièmement nous allons jouer dans un stade bien garni. Troisièmement il y a la fierté personnelle. Ne faire de cadeaux à personne, répondre présent, c’est le message qu’on fait passer en discutant beaucoup avec les joueurs. Ils ont pris conscience de ce qu’était le SCB et donc ils ne vont pas lâcher sur la fin. On s’est aperçu que si on perdait nos valeurs on était fragile. Aujourd’hui on a à cœur de finir le mieux possible ».

Un match qui comme tous les ans à cette époque va se dérouler dans un contexte bien particulier, à la veille de la commémoration du 5 mai 1992. « Les joueurs ont assisté à une projection sur ce drame pour que ceux qui ne connaissaient pas bien les faits soient au courant. Il y aura un supplément d’âme pour ce match ».





Côté effectif, tout le monde est sur le pont, ni suspendu, ni blessé à ce jeudi. En conférence de presse d’avant match, Julien Fabri, 2e gardien du Sporting, répondait aux questions de la presse, un peu étonnée de le voir. Alors, titulaire ce vendredi contre Amiens ? «Nous voulons que tout le monde soit concerné par cette fin de saison. Il y a une réelle notion de groupe. Quant à savoir si Julien sera titulaire, rendez-vous demain soir » expliquait avec un sourire M. Moretti. Le gardien marseillais était lui-même dans l’expectative : «Je n’ai aucune information à ce sujet. Je ne sais pas du tout si je serai titulaire demain. D’être passé de 3e à 2e gardien m’a fait être plus concerné par les matchs, un changement très positif. Je fais figure d’ancien auprès des jeunes du groupe et cette notion de groupe elle est importante. Je ne suis pas là pour mettre les bâtons dans les roues à qui que ce soit mais pour être à la disposition du collectif. Cette saison nous n’avons pas été réguliers à la maison c’est donc important devant les supporters de prendre les 6 points des deux derniers matchs à domicile. Le fait d’avoir obtenu le maintien après notre belle série nous a peut-être inconsciemment fait nous relâcher. Mais il y a eu un recadrage après le match. Le président a remis les pendules à l’heure et ça a fait du bien. On a entendu le message».