La pauvreté frappe un quart des enfants en Corse

L'étude de l'Institut souligne des disparités importantes selon les situations familiales et les territoires. Les enfants issus de familles monoparentales sont particulièrement touchés par la précarité monétaire, une situation plus fréquente en Corse qu'en Métropole. La Corse est la deuxième région de Province où la part des enfants vivant en famille monoparentale est la plus élevée, 23 % des mineurs contre 20 % en France métropolitaine. Ils sont ainsi 14 000 enfants à vivre avec un unique parent. Ce parent est la mère dans 83 % des cas. Or, au sein des familles monoparentales, 34 % des enfants sont en situation de pauvreté monétaire contre 20 % des enfants vivant au sein d’un couple.En effet, 34 % des enfants de ces familles vivent dans des conditions de pauvreté, comparativement à 20 % pour ceux vivant dans des foyers biparentaux.



Des inégalités marquées selon les situations familiales

Les chiffres révèlent également des écarts significatifs entre les départements corses. La pauvreté des enfants est particulièrement élevée en Haute- Corse où 26 % des enfants vivent dans un ménage pauvre. Le département se classe au 11e rang des 96 départements de métropole. La Corse-du-sud se situe quant à elle au niveau de la moyenne nationale. Dans le Cismonte, dans les communautés de communes de l’Oriente et de la Castagniccia-Casinca, la part des enfants en situation de pauvreté s’élève même à 30 %. Elle est également au-dessus de la moyenne régionale dans la communauté d’agglomération (CA) de Bastia (27 %). A contrario, dans la Corse-du-Sud), c’est dans la CA du Pays Ajaccien (18 %) et ses intercommunalités voisines que la proportion est la plus basse : le Celavu-Prunelli (13 %), la Pieve de l'Ornano et du Taravo et Spelunca-Liamone (16 %).

Entre 2014 et 2020, le nombre d’enfants vivant en famille monoparentale augmente de 6 %, soit une hausse de 800 jeunes. Cette évolution est comparable à celle de la population insulaire. Parallèlement, 65 % des mineurs évoluent dans une famille

« traditionnelle » avec leurs deux parents et leurs éventuels frères et sœurs et 10 % dans une famille recomposéefigure 2. Ainsi, 48 000 jeunes vivent au sein d’un couple.



Enfin, 1 000 mineurs vivent dans une communauté (internat, etc.) ou dans une habitation mobile [Payet, Huyssen, 2022, pour en savoir plus.



Par ailleurs, en Corse, la fécondité est la plus faible des régions françaises. La part d’enfants uniques est nettement supérieure à celle de France (31 % des enfants contre 20 %). Première région de France métropolitaine, l’île se situe loin devant la

Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur (23 %). De surcroît, l’enfant est plus souvent unique au sein des familles monoparentales (42 %) que dans les couples (27 %).