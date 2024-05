L'AC Ajaccio à Bordeaux pour "réaliser un match plein et sortir la tête haute"

Pas encore sauvé mathématiquement, l’AC Ajaccio vit toutefois une fin de saison en roue libre, solidement accrochée à une onzième place et 46 points, dans ce championnat de Ligue 2. Malgré tout, les Ajacciens veulent finir la saison, du mieux possible, avec encore trois journées au compteur. Pas évident de maintenir un groupe sous pression même si Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, reste confiant sur le sérieux de son groupe : « Non, ce n’est pas encore les vacances, on va faire le travail jusqu’au bout en essayant de prendre le maximum de points d’ici la fin de la saison. Je pense qu’on a un groupe qui est responsable, quand on joue un match, on n’a jamais envie de perdre et d’être mauvais. L’idéal, encore une fois, c’est de tout donner et de terminer au mieux la saison ».



« Bordeaux ? une équipe au fort potentiel, mais qui a raté sa saison »



Pour cet avant-dernier déplacement de la saison, les Ajacciens se déplacent à Bordeaux, un club en grande difficulté aussi bien sur le plan sportif qu’au niveau financier. Une équipe prestigieuse, qui a totalement raté sa saison, et qui se trouve aujourd’hui à une peu reluisante 14e place au classement avec 44 points. Et, qui n’est pas encore à l’abri, d’une mauvaise surprise en cas de résultat négatif lors des journées à venir. Pour Olivier Pantaloni « Bordeaux, c’est une équipe à fort potentiel, mais qui a raté sa saison. Malgré tout, elle a tout intérêt à prendre des points pour éviter un mauvais scénario. C’est une équipe avec beaucoup de qualités, mais qui n’a pas réussi, pour diverses raisons, à réussir le championnat qu’il souhaitait réussir. Maintenant, cette situation peut être, pour eux, à double tranchant. Ils vont jouer avec la pression, mais il y a un gros potentiel, et il ne faudra pas qu’on passe à côté de notre match. Cela peut aussi un match cauchemardesque pour nous, si les joueurs vont là-bas, en pensant être en vacances, alors que ce n’est pas du tout le cas. Bordeaux reste une équipe prestigieuse, et nous montrerons de la fierté pour réaliser un match plein et sortir la tête haute d’un match comme celui-ci ».



Les supporters ajacciens interdits de déplacement



Un match où Olivier Pantaloni devrait encore faire place à la jeunesse, comme il l’a fait depuis plusieurs matchs, avec la titularisation ou l’entrée en jeu de plusieurs joueurs issus du centre de formation, afin de les aguerrir en vue des prochaines saisons. A noter enfin Le Préfet de Gironde a pris un arrêté portant interdiction de périmètre pour les supporters de l’AC Ajaccio à l’occasion de la rencontre Girondins de Bordeaux – AC Ajaccio du vendredi 3 mai 2024 à 20h et qu’il est ainsi interdit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AC Ajaccio ou se comportant comme tel d’accéder au stade Matmut-Atlantique et d’être présent en centre-ville de Bordeaux.