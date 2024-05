Corse : deux dispositifs pour protéger la reproduction du balbuzard-pêcheur

"Le balbuzard-pêcheur est une espèce protégée sur le territoire français, qui connaît en Corse depuis 2010 de fortes difficultés de reproduction. Si les causes sont multiples, le dérangement nautique, omniprésent à l’aplomb des nids notamment en été, est une source importante de stress pour les oiseaux" rappelle la préfecture maritime de Méditerranée.Afin de préserver la reproduction de l'espèce, au-delà du cadre réglementaire, deux dispositifs courent depuis le 1er en mai en Méditerranée.Quels sont-ils ?Le premier est un dispositif de protection pérenne : deux arrêtés inter-préfectoraux (préfet maritime de la Méditerranée et préfets de Corse-du-Sud et de Haute Corse) permanents dits « de protection du biotope » permettent de protéger chaque année cinq nids de balbuzards pêcheurs dans le secteur du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate et quatre nids dans les secteurs d’Ajaccio et de Calcatoggio.Le second est de protection temporaire : un arrêté préfectoral temporaire du préfet maritime de la Méditerranée, publié annuellement, interdit la navigation aux abords des nids de balbuzards pêcheurs susceptibles de donner lieu à une reproduction, dans les secteurs de Calenzana, Galéria, Osani, Serriera, Ota et Piana. Comme en 2023, l’arrêté signé en 2024 tient compte du retour d’expérience de l’année précédente, en couvrant une période allant du 1er mai au 31 juillet avec une possibilité d’extension au mois d’août, si nécessaire. Ce texte permet cette année de protéger 9 nids, conformément aux derniers comptages scientifiques de l’office de l’environnement en Corse (OEC) datés du 29 avril."Une période de consultation du public a été ouverte pendant les trois semaines précédant la publication du texte ce qui traduit la qualité des travaux préparatoires et l’efficacité de la concertation préalable entre tous les acteurs. En effet, ces mesures ont été élaborées en collaboration avec les acteurs locaux, associations environnementales comme acteurs économiques, sous la supervision de la direction de la mer et du littoral en Corse (DMLC) et de l’OEC (Office d'environnement de la Corse) " précise la préfecture de Méditerranée.Et qu'on se le dise. "S’agissant de l’application de cet arrêté , les unités de l’action de l’État en mer patrouillant dans ce secteur seront particulièrement sensibilisées à cette réglementation. Par ailleurs, des opérations de contrôles ciblées sur le respect de cet arrêté pourront être ponctuellement organisées, sous la coordination de la DMLC."