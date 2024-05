« Noir, strass et paillettes » un spectacle musical haut en couleurs ce samedi à Bastia

A la baguette de cette pièce, deux artistes, deux professionnels, bien rompus à la scène: Anaïs Gaggeri coach vocal et Philippe Guerrini, metteur en scène. « Il s’agit d’une création. Cette pièce est partie d’un travail théâtral avec la troupe de Citàdell Anima qui travaillait le chant avec Anaïs » explique le metteur en scène. Le thème ? . «Ce sont des gens qui se retrouvent sur une scène pour une répétition mais quand ils arrivent sur place, en fait il y a déjà le public de l’avant-première. A partir de là il y a des enchaînements qui vont faire que chaque chanteur, chaque comédien va, à sa façon, s’organiser pour que le spectacle se passe bien, chacun dans son propre rôle. On a monté le spectacle au fur et à mesure en essayant de faire une mise en scène assez sobre, mais une mise en scène qui reflète bien le titre de la pièce avec le placement des comédiens. Je suis assez content de ce travail, parce qu’au départ ce n’était pas du tout des comédiens. Ils ont démontré une certaine force dans leur jeu théâtral au-delà ce qui avait été fait avec le chant. Il y a donc une cohérence entre le théâtre et le chant ».



Du théâtre mais aussi du chant

« C’est le résultat d’une année de travail à A Scola Citàdell Anima » souligne Anaïs Gaggeri. « Sur scène les interprètes sont accompagnés au piano par Manu Padovani qui a beaucoup apporté dans le travail artistique. Ce collectif, A Truppa, permet à des amateurs passionnés de chant d’avoir accès à une culture musicale et de développer leur capacité de chant quel que soit leur niveau. Notre idée était, au lieu de faire un concert de fin d’année conventionnel, de les amener un petit peu plus loin dans la démarche artistique et de venir présenter leur travail sur des solo, des duos et dans une mise en scène. C’est quelque chose de très important pour un chanteur ou apprenti chanteur d’avoir accès à cette dimension théâtrale. J’avais soumis l’idée à Philippe Guerrini qui m’a tout de suite répondu favorablement et qui est intervenu plusieurs fois dans l’année».



Les chansons de la pièce, des reprises, sont de tous styles s’adaptant à chacun des artistes. « Au fil des tableaux, du rire, de l’émotion, de la nostalgie, de la tristesse, mais toujours dans la bonne humeur et dans une dynamique sur scène qui va entraîner le public » ajoute Ph. Guerrini